Los derechos de radio

2018-07-26 12:20:33 | FRANCISCO VELA

El modelo de trabajo es honesto y con muchos medios detrás

El Club León busca imitar un modelo radial que ha sido exitoso en otras plazas. Ilustración: Jorge García



¿Cuánto valen los derechos de transmisión de los partidos del León por radio?

Agradezco, antes que otra cosa a esta mi casa editorial, el Periódico AM, para hablar de lo que estamos haciendo en otros medios de comunicación donde también trabajo.

Este viernes se hará el anuncio formal del acuerdo al que se llegó entre Multimedios y el Club León por la exclusividad de los derechos de transmisión por radio en Guanajuato de los juegos como local de Liga y Copa del equipo.

El proyecto es ambicioso y estamos contentos de poder replicar un modelo que ha tenido éxito en otras plazas, donde Tigres, Monterrey y Santos tienen firmados convenios muy similares.

Cabe destacar que aunque Multimedios ofertó por la exclusividad, junto con el Club León exploró la posibilidad de que otras estaciones se sumaran al proyecto, para compartir los derechos. La única interesada en acercarse y negociar fue La Poderosa.

En las instalaciones de Multimedios Bajío estuvimos reunidos Club León, Multimedios y La Poderosa. Siempre con apertura al diálogo. El mismo proyecto que el Club León le ofreció a otras empresas de radio que ya transmitían los partidos y que por cierto sólo una de ellas pagó por los derechos de transmisión el último año.

Al comienzo de la columna le hacía una pregunta: ¿Cuánto valen los derechos de transmisión por radio de los partidos del Club León para Guanajuato?

No busque la respuesta, la respuesta es la misma pregunta.

La oferta que ha hecho Multimedios es una atractiva, altamente competitiva para los tiempos actuales, ofreciendo una multiplataforma. Yo no le voy a decir a usted qué medios hay en León y cuánto tiempo tienen. No voy a descubrirle a usted los medios y sus virtudes, eso salta a la vista.

Competencia, eso es la competencia, trabajar con todos tus recursos para ofrecer un producto a un mercado cada vez más complicado, más especializado y cada vez más difícil de rentabilizar.

Es una gran oportunidad, pero también un gran riesgo, riesgo para el cual en lo particular me he preparado más de 18 años. Y la empresa que lo va a hacer ya lo ha hecho en otras plazas por años.

Los modelos de negocios buscan ser exitosos. Podrán ser o no del gusto de la gente, ser buenos o malos, pero lo que no se les debe impedir es probarse, analizarse y explorarse. El mercado tuvo sus condiciones muy claras y aún así pocas estaciones de radio, por lo menos los últimos ocho años, pagaron por tener los derechos de transmisión.

Hoy Multimedios está arriesgando una inversión para saber, para medir cuál es el valor real de ese mercado. Esta empresa nunca se cerró a negociar, por el contrario, siempre hubo apertura. La oferta que recibió no ayudó a que se pudiera hacer un modelo, un esquema para rentabilizar el proyecto.

Este ejercicio, esta acción, este modelo podrá gustar o no, pero es honesto y tuvo apertura. Que le vaya bien o mal dependerá de la calidad, pero lo que no se le puede negar, es el beneficio de la duda.

Por último.

Agradezco a MVS radio la posibilidad de trabajar y desarrollarme durante poco más de seis años en el programa León En Pelotas. Fueron años muy buenos, pero también de retos muy importantes, como lo son las narraciones de los partido del León. Logramos transmitir la Copa Libertadores viajando a Bolivia, Río de Janeiro y Guayaquil. Muchos años. Ahí encontré grandes amigos. Gracias a todos mis compañeros y a los que comenzamos en el proyecto: Carlos Guerero y Miguel Cruz.