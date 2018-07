"Estos montos están derivados de la propia inventiva de algunas personas, no tengo la certeza de cuál es la finalidad y por supuesto que mientras no tengamos mecanismos que nos garanticen cómo prevenir la corrupción de los agentes de Tránsito no pudiéramos entrar a un mecanismo recaudatorio", manifestó González Fernández.





"El aumentar de una forma tan desproporcionada las multas no necesariamente garantiza que se pudieran estar resolviendo los problemas de fondo, al contrario", indicó.





"Dudo mucho que el resultado vaya a ser el ideal, obviamente el hecho de endurecer las sanciones no quiere decir que lo tengamos. La ciudadanía no lo está tomando a bien y esto podría venir acompañado de un tema muy grave de corrupción por el nivel obviamente de sanción y del monto que se pudiera estar manejando, los elementos de Tránsito podrían estar prestándose", expresó la Edil.



"En cada una de las faltas tiene que analizarse de manera puntual, responsable, cuidadosa y creo que tenemos que escuchar a diferentes actores de la sociedad para que den su punto de vista, de otra manera vamos a caer en ocurrencias", indicó.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Regidores del PRI y del PVEM del Ayuntamiento leonés se manifestaron en contra de las modificaciones al reglamento de Tránsito Municipal que se pretenden hacer y que incluye aumentos de hasta el 300% en multas y por primera vez sanciones económicas para ciclistas.El regidor del PVEM,iniciada por el ahora ex síndico y alcalde interino, Luis Ernesto Ayala TorresSeñaló que a su parecer mientras el Municipio no haga un "saneamiento" de la corporación de Tránsito y los equipe con las body cam, no puede obligar a que el ciudadano cumpla con las normativas impuestas, ya que si bien lo que se pretende es tener una sociedad más ordenada y civilizada, lo quieren hacer a costa de la ciudadanía.Además de que consideró que con estas medidas la intención de la autoridad municipal es de tener mayores ingresos, cuando lo que se tiene que hacer es mejorar el gasto.La regidora priista,dijo queTambién reprochó que no hayan sido tomados en cuenta todos los sectores de la sociedad para estas modificaciones.Finalmente el regidor priísta,también dijo que con estas nuevas reformas, con multas muy altas,Agregó que también habrá que tomar en cuenta que la Constitución Política sí prohíbe las multas excesivas y en un dado caso pudieran ampararse los ciudadanos.Este nuevo reglamento de tránsito se prevé sea aprobado por el Ayuntamiento a más tardar el próximo 23 de agosto.