“Todos los autos deben tener seguro cuando menos para daños a terceros, no se van a hacer en una primera etapa operativos para detener a ver si traes seguro, sino cuando cometas una infracción se le pide su seguro, ‘que no la traigo’, en ese caso se les dará oportunidad de un descuento”, informó el regidor.



“Las multas son aplicables a toda persona que circule, cruce nuestra ciudad en cualquier tipo de vehículo, eso sucede en todo el mund. Ocupan las calles, contaminan, pero también se producen infracciones y accidentes, por lo tanto aplica esto”, advirtió Sánchez Romero.

Ahorade no contar con ésta la multa podría ser porEl regidor Salvador Sánchez Romero, quien preside la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento de León, explicó queLas nuevas modificaciones al Reglamento de Tránsito contempla en una primera etapa dar oportunidad,publicó este jueves algunas de las modificaciones que se prevén en el Reglamento de Tránsito Municipal y que esperan sean aplicadas en su totalidad a principios del año que entra. El reglamento no solo contempla los ciudadanos que viven en León sino también a los alrededor de 16 mil conductores que llegan a diario al municipio.Otro artículo que se incorporó es la sanción para aquel que obstaculice el paso de una ambulancia, la multa será hasta por mil 612 pesos.El regidor insistió en que no se trata de incrementar la recaudación sino el cuidado de la vida de los ciudadanos.

Se pretende multar a los ciclistas que no utilicen las ciclovías. Foto: Archivo.



“Con este tipo de iniciativas creemos que no se cumple este tipo de criterios. Existen parámetros internacionales, leyes y documentos académicos que respaldan que se tiene que prioridad la ciudad para las personas y no solo para los automóviles”, explicó el activista.

Cisneros Juárez lleva ocho años promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad, y tras darse a conocer la pretensión del Gobierno local deaseguró que hace meses buscaron a autoridades para tratar el tema, pues se requería de unaAdemás consideró que aplicar multas no es la solución para los conflictos viales que tiene una ciudad y recordó que hay lineamientos jurídicos como la Ley de Movilidad del Estado que otorga prioridad para peatones y ciclistas.En Villagrán han dado resultados positivos las multas a ciclistas para que respeten el reglamento de Tránsito., informó Javier Guevara, Director de Tránsito Municipal.