Reforestando corazones

Ellos son arrancados de su raíz, la tierra; otros son partidos por la columna y después arrojados, otros son jalados y dejados a medio morir, medio vivir, hasta que los vence la falta de cariño y apoyo para poder vivir, entonces se dejan llevar a la muerte. A muy pocos les preocupa darles agua, nutrientes, o ponerles un tutor para ayudarlos a que crezcan derechitos. Otros son derribados gracias a la indiferencia del hombre, éste los derriba hachazo tras hachazo y el árbol, con su nobleza, va impregnando en el filo del hacha el aroma de la sabia, para después dejarse derribar.Otros seres vivos, a diferencia de los árboles, son llevados a la muerte por su propia madre, estos seres son envenenados del alma, de su mente y de sus emociones por su misma tierra, su madre. Son madres secas, que no pueden dar por que no tienen nada para dar; todo en ellas está muerto, está seco, no existe armonía, no conocen lo que es el amor ni la entrega, mucho menos entienden lo que es un compromiso, y esto es lo que estas madres ofrecen a su naciente hijo quien crece para sufrir y hacer sufrir.Así es como la sociedad se está enfermando, es una sociedad donde no existen los otros, los demás.Todo está muriendo, los niños abandonados y desprotegidos, las familias destruidas, las mamás confundidas, las aves emigran y la flora se seca.Casa Hogar “Ser”, institución de niños violentados, te invita a rescatar al árbol caído y al ser doliente. Te invita a ser partícipe de su proyecto social denominado “Sembrando vida”, en las avenidas de nuestra ciudad, te invita a reforestar la ciudad y a reforestar nuestra vida personal, familiar y social.Este es un llamado, ¡vengan!, ¡vamos a reforestar a León!, están invitados a participar en este cuarto magno proyecto social, en el cual han intervenido los grupos de scouts, diferentes asociaciones leonesas, universidades, los niños “Ser” y organizaciones de la sociedad leonesa, empresas líderes con su distintivo responsabilidad social.Todo este proyecto de reforestación de nuestra ciudad se está gestando con la guía ecológica del vivero “La Rana”, con el apoyo del biólogo Ricardo de la Parra y del Ing. Ignacio Rábago Virgen.En este proyecto los actores estelares son los niños de nuestra sociedad leonesa, quienes junto con sus familias plantan un árbol, al cual deberán identificar y personalizar. Nuestra próxima reforestación será el 29 de Julio, a las 10 de la mañana, en el cruce de Clouthier y libramiento. Se invita al público en general para que traigan a sus hijos y se acompañen de una pala, un pico y dos botellas de agua, para regar al recién nacido.Pensando en las clases olvidadas, ignoradas de nuestra sociedad, este proyecto es interactivo e incluyente, estas clases donde existen los caídos, las personas que de acuerdo a sus capacidades limitadas tratan de sobrevivir a los hachazos sociales. Existen dentro del sector social las clases rechazadas por los buenos, por los que tienen el poder de dar vida o de quitarla hachazo tras hachazo.En honor a estos sectores sociales hacemos este proyecto, ofreciéndole una oportunidad para que a través de la inclusión social se dignifiquen y se integren a los diferentes grupos sociales en un sólo encuentro, en un proyecto que beneficia a unos y a otros. La reforestación de nuestro León.Transformemos a León asfaltado en un León reforestado.Transformemos a León cementado en un León arboleado.Transformemos el dolor de unos seres vivos, en un momento de armonía y de aceptación de unos por otros. Ven te invitamos a reforestar los corazones.Psic. MARITZA NASSER7 12 34 61