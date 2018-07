SHEFFIELD Y PROFECO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex candidato de Morena a la gubernatura, Ricardo Sheffield, ya se reunió con la que será secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, para encaminar la transición con destino a la oficina de Profeco.No es pues un rumor, deseo o posibilidad, es un hecho que pronto se confirmará. Esa responsabilidad política sin duda lo alejará de la oposición local frente al Gobierno azul, pero no del todo. Al tiempo.Ya de vuelta de unas vacaciones, Ricardo está convocando para este sábado a una comida, en León, para agradecer al equipo estatal de campaña que le apoyó en el trabajo rural y con el sector agropecuario.Los dos ex gobernadores de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, son opciones serias para tomar las riendas del PAN nacional; ninguno de los dos diría que no a tal distinción, pero tampoco le van a entrar a una feroz disputa interna que destruya el debilitado partido.Juan Carlos ve a Medina como “una gran opción”, nos lo comentó ayer, y Carlos también apoya a Romero Hicks; entre ellos no hay ni habrá diferencia alguna, antes bien se sumarán en un solo bloque interno. Los dos, por cierto, tienen también la simpatía del aguerrido gobernador chihuahuense, Javier Corral. A este arroz le falta todavía mucho para cocción y los guanajuatenses están obligados a ser protagonistas.Andan muy calladitos en el PAN frente al próximo relevo en la dirigencia estatal. Humberto Andrade concluye en septiembre su periodo y a partir de entonces habrá que trazar un calendario para convocar a los aspirantes y celebrar una elección con derecho a voto de los 12 mil militantes. Aunque la realidad es que no se ve hoy un “bronx” azul que le ponga cara a lo que diga el “Jefe Diego (Sinhue)”.Ya le decíamos que el diputado local electo por el distrito VII, Rolando Alcántar, operador desde la precampaña de Diego, es el único que sin chistar levanta la mano para “entrarle al quite”. Pero hay otra carta joven también del “dieguismo” que no diría que no si así se lo piden, y es Alfonso Borja, ex alcalde de Jaral del Progreso y ex director general del DIF estatal en el sexenio que termina.En la danza de nombres de la transición de un gobierno a otro, donde el técnico del equipo va a repetir (Héctor López Santillana), el que más preocupa es el nombramiento de un nuevo capitán, o sea del Secretario del Ayuntamiento, donde se da como un hecho que no continuaría el experimentado Chuy López Gómez. Si bien es una persona de confianza del técnico, el juego ocupa de otro liderazgo.La pregunta de todos es ¿quién será el fichaje? Ya le habíamos contado de la opción de que el joven abogado Christian Cruz, recién electo segundo Síndico, pidiera licencia y asumiera la Secretaría. Esa puerta no está cerrada, pero más de uno ve innecesario y arriesgado destapar un lado para tapar otro.Otro nombre en radiopasillo azul que no suena descabellado es el del actual regidor José Luis Manrique Hernández. Ya fue Secretario del Ayuntamiento el último tramo del trienio de Ricardo Sheffield Padilla; rechazó buscar otro periodo para pelear por una candidatura a la Diputación Federal, que le negaron.No siguió a su amigo y ex jefe para irse a Morena y se replegó con Diego Sinhue. La lealtad puede ser compensada. En su contra juega que no es cercano a Héctor, y éste ocupa a alguien de toda su confianza.La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) firmó un convenio de colaboración con Grupo Salinas para ofrecer la posibilidad a sus colaboradores en toda la República (cuentan con 84,000) de continuar sus estudios en la modalidad en línea: preparatoria, carreras profesionales y programas de educación continua asesorados para grupos conformados por al menos 10 estudiantes.La firma la encabezó Mauricio Mokarzel, rector de la UVEG; y Juan Carlos Macías, gerente Zona Occidente de Tiendas Elektra, en las oficinas de Mega Elektra bulevar Torres Landa, en León.