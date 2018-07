Sucesos

2018-07-26 12:55:25 | REDACCIÓN | León, Guanajuato

Hombres armados tocaron la puerta de la casa de Eli, cuando salió lo atacaron a balazos, falleció en el hospital.

Eli no tenía antecedentes penales y sus agresores no han sido capturados. Fotos: Staff AM.