Así reportan la calidad del aire en Corredor Industrial

26 julio

Conoce la #CalidadAire de tu ciudad y consulta las recomendaciones: pic.twitter.com/VgsQ7KxeoA — AireGTO (@AireGto) July 26, 2018

La calidad del aire en el Corredor Industrial va de ‘satisfactoria’ a ‘no satisfactoria’.El Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire (Seica) publica en su portal que a las 11:30 de la mañana León y Silao están en semáforo verde (de satisfactoria); mientras que Celaya e Irapuato se encuentran con calidad no satisfactoria; a diferencia de Salamanca que tiene buena calidad del aire.Aún con la quema de desechos industriales en las ladrilleras, en León, la calidad del aire en la Zona Centro y San Miguel es buena. El semáforo azul indica que los niveles de partículas en suspensión no rebasan los 28 PM10. En la zona oriente, Ciudad Deportiva, el semáforo está en verde de ‘satisfactoria’, no rebasa los 55-74 PM10.Celaya con 80 MP10 e Irapuato con 87PM 10.de acuerdo al semáforo de calidad del aire,