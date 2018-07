Mata calor a siete personas en este estado

"Estamos en los primeros lugares de mortalidad, el primer lugar nacional lo tiene Sonora durante el 2017 con un total de 13 defunciones y el segundo lugar lo tiene Baja California con 6. Al día de hoy precisamente de esta situación epidemiológica tenemos nos regresa a lo que pasó en 2017", lamentó.



"Prácticamente tenemos un predominio del sexo masculino con un total de 24 casos, contra cinco casos del sexo femenino con edades mínimas de 13 años y la máxima de edad es de 86 años. El factor común fue el tiempo de exposición, gran parte de ellos fueron encontrados a la intemperie, muchos de ellos en situación de calle por lo que es importante acatar recomendación", indicó.

Durante la temporada de calor, al menos siete personas han muerto debido a las altas temperaturas que se registraron en Baja California, por lo que el Gobierno del Estado lanzó una prealerta a la ciudadanía para resguardarse.En 2017, la entidad ocupó el segundo lugar nacional con seis muertes asociadas al calor y 56 padecimientos relacionados, confirmó el jefe del departamento de Epidemiología Estatal, Néstor Hernández, quien señaló que es necesario vigilar la situación climática actual.El funcionario dijo que durante 2018, la tendencia continuó e incluso superó las cifras del año pasado, ya que en total tienen reporte de 29 casos de afectaciones por altas temperaturas; de estos, 15 son golpes de calor; 13 agotamientos por calor; una quemadura solar; y siete más que se trataron de las defunciones.De las siete defunciones se informó que seis son por golpe de calor y una por agotamientos de calor, de los cuales, un caso sucedió en Tecate y los restantes pertenecen a la capital del estado donde se han registrado temperaturas de hasta 54 grados; justo el factor común en todos los casos es el tiempo de exposición.Ante la ola de calor y temperaturas extremas que se ha presentado en diversas zonas del Estado, sobre todo en los municipios de Mexicali y Tijuana, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) se encuentra alerta para atender cualquier llamada de emergencia al 911.La dependencia estatal recordó a los ciudadanos que el C4 alberga a diversas instancias como Cruz Roja y grupos de rescate, además de las corporaciones de seguridad quienes pueden auxiliar a la población en caso de afectaciones por el calor.Autoridades de seguridad recomendaron mantenerse informados del pronóstico del clima para los próximos días, así como de las recomendaciones que emitan instancias como Protección Civil estatal y municipal, así como del sector salud.Entre el 24 y 25 de julio pasado, en Mexicali el C4 recibió 12 llamadas al 911 en las cuales reportaban alguna afectación por las altas temperaturas, como persona en situación de calle, traslado de enfermo, muerte por causa desconocida, convulsiones, persona inconsciente, urgencia neurológica, entre otras.La Secretaría de Salud del Estado informó en un comunicado que se han atendido a 956 personas en el albergue del CREA en los meses de junio y julio, así mismo la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali cuenta con 157 casas de hidratación oral, para brindar atención oportuna a quien lo requiera.La recomendación en general para la población es beber muchos líquidos, no realizar actividades físicas al exterior en las horas pico que son de las 11:00 a las 17:00 horas, no permanecer largo tiempo expuestos al sol, no dejar a los niños dentro de los vehículos por ningún motivo en el día y usar ropa clara y holgada.