Fotografía: Internet/Temática

Fotografía: Internet/Temática

Fotografía: Internet/Temática

"Estudios previos han demostrado que el sildenafil tendría un efecto positivo en el crecimiento de los bebés. Los primeros resultados del estudio actual mostraron que puede haber efectos adversos para el bebé después del nacimiento", afirma el CMA.

Fotografía: Internet/Temática

Fotografía: Internet/Temática

Fotografía: Internet/Temática

Fotografía: Internet/Temática

, puntualizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un experimento holandés con una versión genérica de sildenafil, mejor conocida como 'Viagra', fue inmeditamente detenido, luego de que 11 bebés murieran en el vientre de la madre, se informó por parte de uno de los hospitales que participaron en dicha prueba.Para el lunes que fue detenido el evento, 183 madres ya habían participado en la toma del medicamente que supuestamente mejoraría la circulación de los nutrientes por la placenta, esto según el Centro Médico Académico (CMA) de la Universidad de Amsterdam.El estudio arrancó en 2015 e involucró a 11 hospitales. Estaba diseñado para ver los beneficios del aumento del flujo sanguíneo a la placenta en madres cuyos bebés no nacidos aún, estaban severamente subdesarrollados. 15 mujeres aún no han dado a luz luego de tomar el medicamento.Además, los resultados mostraron que 1 bebés nacieron con problemas pulmonares y 11 murieron. Entre el grupo de control similar, sólo 2 bebés tuvieron complicaciones y no hubo fallecimiento.Entre las mujeres que usaron el sildenafil, 11 de los bebés murieron en el vientre por "una complicación pulmonar", que les causó una alta presión sanguínea en los pulmones lo que pudo resultarles en la reducción de niveles de oxígeno.Este medicamente fue originalmente desarollado por Pfizer, pero ahora sin patente está a las manos de la disponibilidad genérica.Al respecto, Pfizer aclaró no tener participación alguna en dicho estudio, no financió ni proporcionó el producto. Y explicaron que el CMA usó la versión genérica del medicamento y no la de fábrica.