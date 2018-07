'Que se divorcian' Alessandra y Eugenio; ¡la artista rompe el silencio!

se han convertido -junto con Aislinn y Mauricio- en la definición de 'goles de familia'.

Primero que estaba embarazada y ahora que se divorcia de Eugenio. Los rumores crecen sobre una de las parejas que más emocionan en las redes y queLa ex integrante de Sentidos Opuestos aclaró primero, que no está embarazada, sino que en su polémico tuit se refería a que se amplía la familiaDijo que todo el mundo pensó que estaba esperando bebé,No se sintió molesta sino halagada.Y el 'divorcio'; "¡cómo inventan!", dijo. Al parecer se corrió la idea de que Eugenio se había hecho la vasectomía, que se enojaron por ello, y que él le pidió el divorcio.También dijo que la fábrica de bebés está cerrada. No es 'tan buena noticia' para los seguidores, que están fascinados con la ternura que provocan Aitana (y Kailani),, dijo.Con información de Las Estrellas y Quién.