Los 'amigos' irían preparados para 'resucitar' a Demi en la fiesta

sobre la fiesta en la que Demi Lovato sufrió una sobredosis.

Uno de ellos llamó al 911 asegurando que necesitaban ayuda 'lo más pronto posible'.

Si la persona que llamó al 911 hubiera esperado un poco más, 'la situación sería muy diferente'.Esa es la información que se está difundiendo en medios estadounidenses,La cantante de 25 años pudo haber muerto por sobredosis. Fuentes informaron a TMZ que así de serio fue el problema.Se pidió que el vehículo de Emergencias llegara sin encender las sirenas; Demi fue reportada en una crisis 'grave'.Fue el pasado 24 de julio que Demi fue encontrada inconsciente dentro de su casa en Hollywood Hills después de una noche de fiesta intensa con 'amigos'.Demi fue tratada con Narcan, un 'salvadidas contra las drogas'. La cosa se pone peor tras el reporte de que posiblemente no fueron los paramédicos los que le dieron el Narcan para salvarla, sino sus compañías, que ya iban preparados para 'resucitarla' por la tremenda fiesta que tenían planeada.En las redes ya comentan los seguidores de Demi, que esas compañías 'no son sus amigos' y se dice que los que sí lo son, han tratado de hacer una intervensión y le han aconsejado que entre a rehabilitación.Como relata Hollywood Life, nada ha sido confirmado. También informa que 'bajaron' el reporte de que la sobredosis fue de heroína, y hasta el momento no se ha dicho cuál fue la droga.Demi 'está en gira'. El show que tenía para el 26 de julio en Atlantic City fue por supuesto cancelado. Siguen fechas en México en septiembre y los fanáticos, tristes y preocupados, ya 'adivinan' el futuro sobre esa gira.