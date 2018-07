VIDEO. 'Estallan' standuperos contra Daniel Bisogno por llamarlos 'criadas'

desató la 'furia' de un grupo

'todo el chiste es a base de albures y majaderías, y malas palabras".



“Cualquier cabaretera quiere ser standupero, ya cualquiera dice ser standupero; es una falta de respeto los que hay, hay unos buenos, pero muchísimos que no tienen que estar ahí (...) pero cualquier criada cree que es standupero, la comedia es un talento con el que se nace, te podrán dar dos o tres pasos, pero si no naciste con eso”.



“ Ya cualquiera, cualquiera es Stand Up Comedy, cualquiera es YouTuber, o sea. A mí me molesta mucho y lo tengo que decir abiertamente, que en los programas de televisión, que es el medio más impactante le guste a quien le guste y, a quien no, lo siento mucho, pero no hay comparación entre la televisión abierta y ni ningún otro medio que le siga. En YouTube hay mucha gente muy brillante pero la mayoría están para llorar (...) Estamos como para que las redes sociales se enorgullezcan cuando se habla de ellos en televisión (...) ¿a quién demonios le importa ser Trending Topic?".

"¿Ya te vas a animar o te vas a esperar otros dos años a ser más criada de la Chapoy?”.

“Cualquier criada hace Stand up Comedy”, dice @DaniBisogno

Yo soy una criada feliz, exitosa y a punto de cumplir diez años de carrera, entonces... ¡Ah! Y también soy una criada que da clases #win pic.twitter.com/ozYjKvKZzs — Gloria Rodríguez (@Gloriadepie) July 24, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Daniel Bisogno siempre se ha caracterizado por sus comentarios 'ácidos' y su humor que no a todos les gusta. Pero esta vezmuy especial, uno que cada vez tiene más fuerza y que no tardó en responderle.Resulta que en 'Ventaneando' estaban hablando sobre Ari Borovoy y su empresa Bobo Producciones, que ayuda a los standuperos.A ello le siguió el comentario de Pedrito Sola, de que no le gusta queY entonces Daniel dijo:Las polémicas palabras no acabaron ahí.Y pues explotó la bomba; le dijeron, en otras palabras, que si es que son criados, son criados felices, y le preguntaronGloria Rodríguez es una de las primeras en responder a las críticas que hizo el conductor de Ventaneando: