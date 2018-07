Cruz Azul es y siempre será un equipo comprador: Pedro Caixinha

Pedro Caixinha no se engancha. El estratega del Cruz Azul comparte la idea de José Cardozo de que el dinero no hace goles; sin embargo, no estaba dispuesto a desaprovechar el poder adquisitivo de La Máquina.

"Yo coincido con él (Cardozo) , nunca he mirado un saco de billetes hacer gol, pero un día que fui al circo y miré un puerquito manejar una bicicleta, todo puede ser posible", bromeó el timonel celeste de cara a la segunda fecha del Apertura 2018.

"Respeto mucho a Cardozo, un símbolo para el futbol mexicano, un gran entrenador. Pero seré claro, Cruz Azul es y siempre será un equipo comprador.

"Es una inversión para mejorar el club, si quieres ser el más grande de todos debes tener una estructura, dirección y trabajo claro, saber aprovechar esas herramientas".