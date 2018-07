Imposiciones no nos gustan: Miguel Herrera sobre la regla 20/11

El técnico de América, Miguel Herrera, señaló que si bien es cierto es importante que se utilice la videograbación durante los partidos de la Liga MX, comentó que es todavía más trascendente que los árbitros trabajen en la unificación de criterios y que tomen decisiones que se apeguen a las reglas de competencia.

El “Piojo” indicó que eso es lo que le exige a la Comisión de Árbitros antes de pensar en utilizar el VAR “los procedimientos de regla es el problema, las decisiones que se toman en apego al reglamento es donde se tiene que trabajar mucho porque para que llegue el VAR aún falta mucho para que la Liga sea certificada”, dijo.

Por otra parte, Herrera manifestó que si bien es cierto cuenta con los jugadores jóvenes para cumplir con la regla 20/11 no está de acuerdo que los tenga que alinear por obligación “imposiciones no nos gustan porque al final de cuentas uno tiene que jugar con el que uno quiera, con el que funcione”.

Sobre la eliminación de la selección mexicana de los Juegos Centroamericanos, Herrera aceptó que fue un fracaso no solo de los jugadores, también de todo el futbol nacional y lamentó que algunos equipos no hayan apoyado al Tri al no prestar a sus futbolistas.

América jugará este sábado ante el Atlas con. Marchesín, Aguilar, Valdez, Álvarez, Reyes, Uribe, Rodríguez, Ibarra, Ibargüen, Peralta y Martínez.