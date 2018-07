Selección Sub-21, en el olvido

Barranquilla.— De la medalla de oro que consiguió México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sólo quedan recuerdos. Las Selecciones menores de la FMF sufren una falta de estructura que no permite la planeación de los torneos en los que compiten las distintas categorías y la falta de atención por parte de los directivos de la Primera División, que no respetan compromisos internacionales por tener a sus futbolistas.



Por el fracaso de la Sub-21 en los Centroamericanos se puede señalar a varios culpables, pero los principales, son aquellos que volvieron a fallar en la planeación y preparación del equipo. Marco Antonio Chima Ruiz, técnico mexicano que participó en Barranquilla, concibió disputar los Centroamericanos con la misma plantilla que llevó al Torneo Esperanzas de Toulon, donde obtuvo el subcampeonato en junio pasado.



De la lista que fue enviada al Comité Olímpico Mexicano a la convocatoria que dio a conocer la FMF, hubo un cambio de seis futbolistas. Muchas cartas menos en la baraja de Ruiz, quien fue abandonado, no sólo por los conjuntos, si no por los directivos, quienes no acudieron a Barranquilla para estar con esta Selección que perdió con Venezuela y El Salvador, y empató con Haití. “No lo sé [si el torneo fue importante para los directivos], eso hay que preguntárselo a ellos. Tienen sus prioridades, sus razones, las entiendo. Yo simplemente trabajo en Selecciones Nacionales, me encomendaron esta tarea”, declaró Ruiz.



Después del desastre tricolor de la rama varonil, quien ya se encuentra en Barranquilla es Denisse te Kloese, director de Selecciones Nacionales, para estar de cerca con el representativo femenil. Sobre la negativa por soltar jugadores, Raúl Gutiérrez, técnico que logró la presea dorada en los Centroamericanos de 2014, consideró que no se debe culpar a los clubes: “De ninguna manera, ese proceso ahí está todavía, hay veces que los jugadores llegan de vacaciones, otros apenas llegan a sus equipos, obviamente no se puede culpar a los clubes.



Claro que lo ideal sería que los prestaran”. El Potro compartió que “este equipo debió jugar mejor y hacer otro papel, pero no hay pretexto de que sí o no prestaron jugadores, nunca vas con los idóneos”. El ridículo en los Centroamericanos 2018 se une a una lista en categorías menores en la que se encuentra el preolímpico de Beijing 2008, con el equipo dirigido por Hugo Sánchez.



México necesitaba derrotar a Haití por cinco goles, pero el marcador terminó 5-1 y con ello se despidió. En los Olímpicos de Río 2016, Raúl Gutiérrez no tuvo a todos los jugadores que él hubiera querido para defender la medalla de oro de Londres 2012. Su conjunto no pasó de primera ronda al perder 1-0 con Corea del Sur y empatar contra Alemania.