Después de los honores a la bandera, la alumna de primer grado de la primaria Estuardo Lara Lara acudió a que revisaran su tarea; sin embargo, el profesor “la abrazaba, la apretaba para que no se moviera y con la mano le tocaba su vagina”, lo que sucedió en tres ocasiones. Incluso, el docente la amenazó con que iba a hacerle “otra cosa más fea”, en caso de que contara los hechos.

Así lo documentó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), quien asentó en su más reciente recomendación que el 16 de junio de 2017, la infante ya no quiso entrar a la escuela ubicada en San Felipe Orizatlán.

Por este caso de “abuso sexual” en dicha institución, la CDHEH emitió una recomendación al secretario de Educación Pública (SEP) del estado, Atilano Rodríguez Pérez.

Ya que dichas acciones vulneran los derechos de los infantes por la “negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación”, acotó la comisión.

Por tal motivo, el organismo pronunció cuatro observaciones al titular de la SEP; sin embargo, ya existe una carpeta de investigación (05-CAVI-HUE-2017-0046) por el ilícito de abuso sexual en contra del profesor que, se desprende del expediente, ya no labora en el plantel educativo.

Entre las observaciones destaca continuar con la investigación en contra del maestro y brindar atención psicológica a la niña.



LOS HECHOS

Mientras cursaba el primer grado de primaria en una institución pública del municipio de San Felipe Orizatlán, una niña fue acosada por su profesor, quien impartía clases a los alumnos del grupo “A”.

Fueron los días 12 y 13 de junio del año pasado cuando la infante se acercó al escritorio del profesor, quien “la abrazó de la cintura y le metió la mano por debajo de su falda y le tocó la vagina”.

La CDHEH fue quien obtuvo el testimonio en presencia y autorización de la madre de la niña, quien relató que el 15 de junio y por última ocasión su profesor “le lastimó su vagina con su uña, pues le metió su dedo en ésta”; después, la amenazó para intentar mantener en silencio la situación.

“Yo me quería sentar y el maestro no me dejaba porque me jalaba de mi brazo y me agarró de la panza, y después me amenazó, me dijo que si yo le decía a mi mamá me iba hacer otra cosa más fea”.

Tras el señalamiento, la Comisión de Derechos Humanos compiló declaraciones de los compañeros de clases de la persona agraviada y de grados posteriores que también cursaron con dicho maestro.

Los estudiantes contaron que el profesor “les enseñaba bien, pero que les hacía más caso a las niñas que a los niños, a las niñas no las regañaba”.

El 16 de junio, cuando la niña no quiso entrar a clases, la Unidad de Investigación del distrito judicial de Huejutla inició una carpeta de investigación por abuso sexual.

Tres días después, el 19 de junio, la Visitaduría Regional de Huejutla de Reyes perteneciente a la CDHEH inició la queja de oficio.



RECOMENDACIÓN PARA LA SEP DE HIDALGO

De acuerdo con la recomendación emitida por el organismo y asentada en el expediente CDHEH-H-0281-17, la SEP a través de su contraloría interna tendrá que continuar los procedimientos legales contra el profesor involucrado.

Mientras que como medida de rehabilitación, la SEP deberá otorgar apoyo psicológico a la menor agraviada.

La dependencia también tendrá que aplicar exámenes psicológicos al maestro involucrado para diagnosticar si “se encuentra en aptitudes de tener bajo su cargo personas menores de edad”.

Aunque se requieren dichos exámenes psicológicos, la comisión a través de su resolución se refiere al docente como el “entonces maestro del primer grado grupo “A” de la escuela primaria Estuardo Lara Lara, ubicada en la colonia el llano del municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo”.

La resolución de la CDHEH puede ser consultada aquí: EXPEDIENTE: CDHEH-H-0281-17