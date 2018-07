‘Sortean’ rampas y banquetas en mal estado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fragmentos de banqueta, grietas y guarniciones destrozadas, son las que a diario tienen que sortear irapuatenses en las aceras de la avenida Guerrero, riesgos que se duplican cuando se tiene que usar andador o sillas de ruedas.Así lo confesaron vecinos y comerciantes de la vialidad, en el tramo del bulevar Torres Landa a la avenida Lázaro Cárdenas donde, además, los ciudadanos que utilizan estos aditamentos para poder trasladarse, también deben arriesgarse a usar las rampas o a transitar por el arroyo vehicular, a falta de ellas.Doña Martha Carmona Mosqueda vive desde hace más de 60 años por la zona, además de tener un negocio de comida en la avenida, una de las más transitadas de Irapuato, y desde hace 7 años, tiene que usar andador.“Tuve un accidente, una motocicleta se subió a la banqueta y yo iba saliendo de mi negocio, y desde entonces tengo que usar el andador, lo peor es que uno corre más riesgo en estas banquetas, que sino mal recuerdo, desde los 60´s no se componen”, recordó.Mientras doña Martha se sostiene de su andador color rojo, señala el cruce de la avenida Guerrero a la altura de la calle Simón Bolívar, donde dice, ‘se pone más feo’, el pasar con este tipo de aparatos.“Hay mucha gente que se ha caído, incluso gente que anda sin estos aparatos, porque pues las banquetas están levantadas, ¿y de las rampas?, pues unas están bien inclinadas, entonces a veces uno mejor les da la vuelta, porque te vas de boca, si no agarras bien el andador, y te va hacía los coches, es peligroso, te pueden atropellar”, advirtió.Carmona Mosqueda reconoció que el mercado que se encuentra a una cuadra de su negocio, quedó bonito, y que ahí hicieron unas rampas que están menos inclinadas, aunque dice que en otras partes de la ciudad, no se puede pasar con el andador o las sillas de ruedas.“Las hacen angostitas, angostitas, como para que uno no pase, y pues otra vez, te bajas de la banqueta para poder andar, y otra vez, te pones en riesgo, deberían hacer bien las cosas, así, para que uno pueda ir tranquilo”, solicitó.