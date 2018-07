Hallan cadáver junto a carretera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cadáver de una persona fue encontrado en un camino de terracería la tarde del jueves por la zona denominada la Ucalera, ubicada sobre la carretera Valle de Santiago a Jaral del Progreso.La existencia del cuerpo se reportó alrededor de las 2:45 de la tarde al Sistema de Emergencias 911, indicando que metros hacia adentro de un camino de terracería se encontraba ubicado el cuerpo de una persona que tenia amarrada las manos por la espalda.Al lugar acudieron varias patrullas de Seguridad Pública, quienes apreciaron el cuerpo del hombre que vestía pantalón color beige, camisa oscura y tenis y quien aparentemente tenía varios impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. No fue identificado en el lugar.Se resguardó la zona y se prohibió el tránsito de las personas que emplean el camino para llegar a las tierras de cultivo hasta el arribo de personal de Servicios Periciales, quienes recabaron cerca del cuerpo varios casquillos percutidos sin poder precisar en el momento que tipo de calibre eran.El hombre está en calidad de desconocido al no localizarle alguna credencial entre las prendas que traía puesta, indicando algunas personas que se acercaron no haberlo visto ni reconocerlo, por lo que se trabajará en investigar su identidad.