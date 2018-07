Responden regidores informe

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuatro de los regidores del cabildo respondieron el tercer y último informe del gobierno municipal, que encabezó Juan Manuel Estrada Medina donde cada dio a conocer la postura de la fracción de partido que representan.Yelitza Téllez Hernández señaló que ella no fue expulsada de su partido Nueva Alianza, sino que ella ya había renunciado a ese instituto político, asegurando que este partido traicionó sus ideales, ya que utilizó a las mujeres en la contienda, “por lo que me declaró regidora independiente, sin colores ni partidos”.Aclaró que hubo personas y hasta funcionarios que traicionaron a este gobierno y a Juan Manuel Estrada lo atacaron por la espalda como “verdaderos cobardes, que dividieron a una fracción, a un partido y hasta un gobierno, pero tenemos el antídoto para toda araña venenosa””.Dijo que quienes señalan que no hubo gestión en esta administración o que Estrada no tenía experiencia mienten, porque “existen cobardes que siendo funcionarios sirvieron a un grupo y algunos están aquí presentes, sirvieron a los tiranos como dijo Emiliano Zapata”.En esta administración se pagaron 40 millones de deuda que se heredó y aun así mienten en señalar que este gobierno adquirió más deuda, sobre todo aquel que se esconden en un perfil para atacar.Raúl Hernández dijo que siempre pugnó por dar su mejor esfuerzo como regidor, pero que se va esta administración con carencias, pero aseguró que desde la trinchera que se encuentre segurirá sirviendo a su pueblo. Trató, -dijo- de acabar con las violaciones a los derechos humanos y que la voz de las ciudadanos se quedó en el archivero. Por su parte Iván Hidalgo, señaló que muchos de los funcionarios se concentraron en alagar a sus asesores y que la ciudadanía no perdona y decidió en las urnas, porque la gente esperó obras anunciadas y finalmente que los apoyos sociales no llegaron.Alejandro Saldaña dio que Estrada Medina en los tres años se dirigió a la ciudadanía con humildad y apoyó a los más necesitados, “es buen representante y de proximidad “y no como otros que por las malas acciones se escudan detrás de sus seguridad”. Señaló que este gobierno es de puertas abiertas, no solo un día a la semana, “se apoyó con becas, al campo y al sector más olvidado como son los migrantes, en cabildo no regimos con rectitud jamás recibimos dádivas como anteriores, ofrecieron una deuda disfrazada”.