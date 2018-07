Al León le urge ganar

2018-07-27 10:51:22 | ANTONIO LA TOTA CARBAJAL | León

León tendrá su segunda prueba de fuego del Apertura 2018, recibirá a Monterrey y si quiere aspirar al triunfo necesita corregir los errores.

León tendrá su segunda prueba de fuego del Apertura 2018, recibirá a Monterrey y si quiere aspirar al triunfo necesita corregir los errores de la primera fecha pues los puntos que pierdes en este momento, se resienten a medida que pasa el campeonato.

Estos se echan en falta y sobre todo, van generando cierta presión sobre el plantel y cuerpo técnico conforme pasan las jornadas; Monterrey es una potencia pero yo les aconsejo lo siguiente: son 11 contra 11.

Si se ve al rival chiquito, hay consecuencias, igual cuando se ve más grande de lo que es, son 11 contra 11 y son jugadores profesionales, como tal, deben responder a la exigencia del equipo.

Como directivo, en ocasiones se exponen a que se contrata a un jugador por una determinada cantidad de años, y como ya tienen “asegurada” su permanencia, estos elementos se “echan a la hamaca”.

Supongo que Gustavo Díaz está muy consciente de los errores de su equipo en el partido contra Tigres, eso es lo que tiene qué corregir, tendría que hablar con los jugadores que no rindieron al 100 por ciento y si hay que hacer cambios, pues tiene qué hacerlos.

Eso sería una competencia para todos, cuidarías tu puesto como si en eso se te fuera la vida.

En este aspecto, a mí me parece que Juan Carlos Osorio hizo lo correcto en la Selección Mexicana, pese a las goleadas en Copa América o Confederaciones, llevó al Tri a Rusia 2018 y sin sobresaltos con sus rotaciones.

Éstas las cambió para el Mundial y todos sabemos cómo terminó, modificó su esquema y no funcionó, yo creo que en un equipo podrían funcionar las rotaciones, en las que también deberían de darle oportunidas a las Fuerzas Básicas.

Este torneo no se juegan el descenso, sería interesante que los técnicos se animaran a incluir a los jóvenes de su cantera y no sólo porque tienen que cumplir con la regla de menores, sino porque los muchachos se merecen una oportunidad, sobre todo si los han visto en divisiones inferiores.

Ahora, hablando del tema de las transmisiones de radio, si los directivos del León decidieron que éstas fueran exclusivas, es porque les dan buenos dividendos, no sé si vaya a valer la pena pero son cosas que hacen los clubes.

Yo lo que puedo aconsejar es que sea cual sea el medio que utilice un aficionado, siempre hay que estar apoyando a su equipo, no darle la espalda, apoyar en las buenas y en las malas.

Los jugadores ojalá le den esa alegría a la gente el domingo, la afición a veces tiene problemas de trabajo, en su vida personal... uno como jugador puede hacer que ese momento difícil se convierta en una alegría porque ganó su equipo, porque sus jugadores le dieron esa alegría, no siempre se gana, pero los juagadores deben poner todo para darle satisfacciones a sus seguidores.