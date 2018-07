FOTOS. Me agarró por el cuello y me encajó un cuchillo, vecina narra el calvario por asaltantes

"Son los mismos, los mismos que todos saben, aquí son las doce del día y te roban, las nueve de la mañana y te roban, sabemos quienes son y dónde se juntan, pero luego marcamos al 911 y ni vienen, nos vamos a tener que empezar a defender nosotros", comentó una colona de la calle La Florida.



"Ese día estaba lloviendo, abrí el candado en lo que metí un bulto, se me metieron dos fulanos, me pidieron croquetas, pero los vi y dije- ay Dios mío- uno me agarró por el cuello y me encajó un cuchillo, aquí en el cuello todavía traigo la marca, yo le decía -llévate lo que quieras no me hagas nada y empecé a gritar a los señores y metí la mano, y también me cortaron ahí, pero me safé", contó la señora.



"Otras vecinas me llamaron que estaban sacando cosas de una y vine a avisarle, y ella corrió, venían con las bolsas y nos fuimos atrás de ellos muchas calles atrás y les quitamos las cosas", recordó.



"Directamente el sistema 911 no ha recibido reportes por robos a transeúntes. Cabe mencionar que se tuvo un reporte de robo con violencia a casa habitación, el pasado miércoles y a partir de ahí se tomó la decisión de incrementar el patrullaje de la Policía Municipal", informó el área de comunicación.

ellos ubican a sus propios asaltantes porque viven en la misma zona.Esta semana ademásla semana pasadapor resistirse al asalto.La colonia está flanqueada porpero además es el cruce entre dos colonias conflictivas:La calles de la colonia están conectadas por andadores, puntos rojos detectados por los habitantes, ahí se reúnen los vándalos.son intransitables por la noche, no hay suficiente alumbrado, además ahí se juntan personas que hacen temer a los vecinos.Como a una comerciante de la calle Juan de la Barrera, no da su nombre real, porque sabe que como ellos también los delincuentes los ubican.En su negocio que ya tiene protecciones y que no abre a menos que tenga que surtir, estaba por cerrar a las dos de la tarde para irse a comer y sin darse cuenta dos hombres ya estaban dentro.Por suerte, dicen las señoras dieron con dos ladrones que se habían metido a la casa de una de las vecinas. Sin pensar en salir lesionadas, se enfrentaron a ellos con ayuda de dos trabajadores de herrería.Los vecinos saben hasta dónde guardan las cosas que les quitan, saben en qué horarios y uno de ellos ya hasta tramitó su arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Los vecinos ya comenzaron a organizarse con grupos de WhatsApp, porque dudan que la autoridades responda ante los continuos sucesos.Mientras am realizaba el recorrido por las calles, los vecinos se encontraron con los dos presuntos asaltantes, que iban con bolsas blancas en hombros y saliendo de uno de los andadores.La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que de la zona se han recibido reportes de jóvenes arrojando piedras en la zona del Malecón, con el riesgo de dañar vehículos.