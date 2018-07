Ignoran suspensión de obra de City Park

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a que desde principios de este mes el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) solicitó al Municipio detener la obra del desarrollo City Park por poder ocasionar daños irreparables al ecosistema de Los Cárcamos, en sesión de Ayuntamiento de ayer apenas se informó que la próxima semana se tendrá una reunión para analizar el asunto.El regidor del Partido Verde Ecologista (PVEM), Gerardo Fernández González, insistió por qué no se ha acatado la orden, sin dejar de reconocer que el Tribunal solicitó equivocadamente a la Dirección de Gestión Ambiental que se debían detener las obras, cuando ésta no tiene la facultad para hacerlo.expresó.El Edil recordó que el propio Tribunal establece que podría haber un daño irreparable al ecosistema de no detenerse las obras, que según ha sido testigo continúan., reprochó a la Secretaría del Ayuntamiento.La subsecretaria del Ayuntamiento, María Edith Muñoz Solís, insistió en que están cumpliendo y ya notificaron a la empresa, así como la dirección de Gestión Ambiental ya envió un comunicado al Tribunal de acuerdo a lo que le solicitaba respecto al impacto ambiental.Por su parte, el regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial y del Implan, Salvador Sánchez Romero, dijo a Gerardo Fernández que el próximo martes ya habrá una reunión con la directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo; el titular de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard; y los miembros del Ayuntamiento que se quieran unir para resolver el tema.