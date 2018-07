¿Qué piensan los padres de las nuevas multas de tránsito en León?

“Me parece que está bien, para que no expongan a los niños a ir en la parte de adelante, porque hay papás que los llevan hasta manejando. Si llegan a chocar, el primero que recibe el impacto es el bebé o le puede provocar un rompimiento de la caja toráxica”, dijo Osmar Fernández.



“Es bueno que podamos medir las consecuencias, pero más allá de eso el principal cambio es que nosotros mismos busquemos respetar las reglas”.

“Hagamos conciencia de que en un pequeño accidente a nosotros nos puede esguinzar el cuello. Ahora piensa en un bebé”, reflexionó.



“Los niños nunca deben ir adelante. Es una costumbre que tenemos y que puede ocasionar accidentes. Que suban las multas para que seamos más responsables con los niños”, aseveró Xail.



“Hasta que las cosas no les cuestan económicamente no entienden. En muchas ocasiones es lo único que funciona, aparte de que los cinturones y las bolsas de aire no están diseñados para los niños”, añadió.

Después de que el alcaldeel costo de laalgunosya que muchas personas no visualizan la relevancia de sus actos hasta ver las consecuencias.Mientras que Alba Norma Jara resaltó que la salud de los menores es invaluable y por tal motivo debe ser cuidada. Aunque aceptó que la sociedad leonesa no posee una cultura de cuidado.sostuvieron que esta propuesta lo único que busca es velar por la seguridad de los menores, aunque la mejor manera de cuidar de ellos es sentarlos en la parte trasera del vehículo.resaltó que incurrir en esta acción es un riesgo e incluso el problema proviene desde los mayores que no acostumbran usar el cinturón de seguridad.también se pronunciaron a favor por la peligrosidad que este acto conlleva.dio la razón al Alcalde, pues dijo que es una manera de procurar que la gente haga bien las cosas.Por último Juan Velázquez Sandoval agregó que no es una cuestión municipal la que se propone, sino que todos los lineamientos de seguridad vial establecen que el mejor lugar para que un niño viaje es en el asiento trasero.