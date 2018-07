Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mientras el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y todo un equipo de esa área anda de viaje de trabajo en Estados Unidos, en el Municipio es un misterio si habrá relevo en esa dependencia.El alcalde Héctor López Santillana tiene la presión de varios sectores de la sociedad para que se dé un cambio de Secretario, pero fiel a su estilo no da señales de que algo ocurrirá pero tampoco confirma a Ramírez Saldaña.Antier el primer Edil pidió no especular, aseguró que se hará una reconfiguración y que primero va el nuevo modelo de trabajo y luego se revisarán los perfiles. Ojalá no le lleve otros tres años.A su llegada a la secretaría de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres tendrá que enfrentar varios retos y reacomodos para mantener una buena relación con el Ejército Mexicano que desde el año pasado tiene una participación más activa tras la llegada de cientos de elementos para reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.Y es que aunque podría pensarse que el contacto directo de los mandos del Ejército en la entidad son los titulares de la Procuraduría de Justicia Carlos Zamarripa y el Secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, cuentan que parece que los militares confían más en el secretario Gustavo Rodríguez Junquera para coordinar las acciones.Por eso Luis Ernesto tendrá entre sus retos mantener esa buena relación, aunque dependerá de si Diego Sinhué Rodríguez Vallejo decide mantener en el cargo a Zamarripa y Álvar, pese al cambio de timón.Al Gobernador Miguel Márquez Márquez le quedan dos meses para que deje el poder. En los últimos días no ha tenido agenda pública pero en algunas áreas de su gobierno si están aventando el último carbón al asador porque antes de irse de vacaciones encargó varios proyectos que quiera alcanzar a inaugurar.Por ejemplo, en el municipio de Silao de la Victoria tendrá pendiente abrir una nueva unidad médica, les puso contador a los contratistas para que la obra quede lista antes de que concluya su mandato.Pero no es el único que se tomó unos días de descanso, la mayoría de los candidatos que compitieron en la pasada jornada electoral terminaron agotados y tomaron aviones y autobuses para viajar a un destino turístico a descansar.Lo raro es que el receso también alcanzó a panistas que no son funcionarios, cero declaraciones bajo el argumento de que andan de vacaciones.Es eso o desde la Dirigencia del blanquiazul les pidieron no meterse en camisa de once varas menos si se trata de opinar sobre el relevo en la dirigencia nacional, total ya viene la sesión del Consejo Nacional. A esperar...En la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local, en la última sesión del período ordinario de sesiones, se entregó el informe de resultados de la auditoría al programa Escudo. La revisión de este programa la solicitaron legisladores de oposición, cuando en algún momento trataron serlo de verdad.El informe de resultados se entregó en la sesión del 27 de junio por parte de la Auditoría Superior del Estado y se trata de una auditoría al desempeño con enfoque en el cumplimiento de los programa “Certeza Jurídica y Derecho Internos”, “Eficacia en la Operatividad Policial” y “Participación de la Sociedad en la Prevención del Delito” a cargo de la SSP de enero a diciembre de 2016.Se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, pero convenientemente, esta tuvo muy baja actividad durante el proceso electoral. Algunos mal pensados dicen que fue intencional el retraso, para evitar repercusiones en la elección para Acción Nacional. ¿Piensa mal y...?Y pese a que desde entonces se presentaron los informes, apenas ayer se abrió su revisión en la comisión. La Legislatura casi termina y aunque quedan dos períodos extraordinarios, sólo los integrantes de la Comisión de Hacienda y sobre todo su presidenta, la diputada y presidenta electa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, saben si se alcanzarán a dar a conocer los resultadosLos socios del Colegio a la Legalidad y al Derecho Social A.C., entregaron al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, la Medalla “Abogado del Año”.Adriana Lorena Rivera Valadez, Presidenta de esta Asociación Civil, destacó los programas de capacitación que ha implementado el gobierno estatal y que contribuyen al desarrollo profesional de los abogados de Guanajuato.