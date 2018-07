Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la terraza del restaurante Ma Come No 330 se vivió una experiencia culinaria internacional a través de los platillos del chef italiano Manuel Vella.“La diferencia de los platillos que esta noche los comensales probarán es que son elaborados con productos hechos en casa”, señaló el chef, mientras calentaba el horno de leña.“Queremos regresar a la comida natural, fresca, elaborada de inicio a fin en casa, y que con eso los invitados recuerdan los platillos que nos preparaban nuestras abuelas y mamás”, añadió.Manuel Vella nació en la década de los 70 en Genova, una ciudad portuaria capital de Liguria, ubicada en el noroeste de Italia.Con más de 30 años de experiencia en la gastronomía, el chef se especializó en la cocina de su país desde los 17 años de edad.En 1988 visitó por primera vez México, desde ese momento se enamoró de su cultura, gastronomía, tradiciones, gente y calidad de vida en el País Azteca por lo que durante varios años radicó en la capital.Después de algunos años regresó a Italia y tiempo después emprendió un viaje a Estados Unidos que se prolongaría por 12 años.Actualmente radica en Querétaro donde trabaja como chef ejecutivo de un restaurante de aquella ciudad, pero dos veces a la semana viene a nuestra ciudad al Ma Come No 330, para no desatender a sus seguidores leoneses.Para disfrutar esta experiencia se citó en el restaurante a más de 100 clientes del Grupo 330 quienes degustaron un menú italiano de tres tiempos, elaborado por Manuel Vella.Los comensales disfrutaron como entrada una bola de arroz y burrata con trufa, de plato fuerte pizza napolitana, fetuccini con higos y jamón serrano y de postre tiramisú y pannacotta.“El objetivo del evento es que nuestros clientes conozcan los nuevos platillos, así como la nueva cocina que tenemos. Hoy inauguramos este espacio en la terraza, en el que los comensales podrán ver desde sus mesas la elaboración de sus alimentos”, dijo Angélica Jamit Murua, gerente de Relaciones Públicas del grupo.