No les paga ex candidata del PRI a diputada federal y acaban demandadas; ella niega acusaciones

“¡No puedo creer que nos hayan hecho esto! Nosotras somos quienes podríamos demandarlos por haber incumplido el pago”, externaron las afectadas.



“En el Partido Revolucionario Institucional les iban a dar una cantidad de dinero por estar como representantes de casilla en la jornada electoral, pero al parecer no lo hicieron”.



“Sólo les dieron la mitad acordada y al parecer ahora quieren que yo sea quien les dé la otra parte de dinero que les falta porque les tocó cubrir mi distrito”, explicó.



“Tengo entendido que les iban a dar mil pesos pero desconozco quién se los prometió, pero sí tengo miedo de que esta gente me esté cuidando”, se lee en la denuncia presentada por Laura Serrano.



“El partido se deslinda de la declaración de Laura Serrano. Es un tema particular que ella, al no entender de política y no saber mucho de la forma de organización del partido, tiende a confundir las cosas en cuanto a su situación particular y una cuestión oficial como es lo del partido”, subrayó.



“Si la ex candidata tiene alguna situación con las personas, debe solucionarlo ella. Cuando tengamos mayor información sobre el tema, tomaremos las medidas como partido en el comité municipal, estatal y nacional”, sentenció Méndez.

