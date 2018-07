A partir del próximo 1 de septiembreadelantó la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.En la reunión con senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia, Polevnsky informó que Morena,y quien no, tendrá la opción de acudir al ISSSTE.



"La idea es que pudiera ser un contrato colectivo y que a cada quien se le vaya descontando, y habrá quien diga: 'no, yo si necesito voy al ISSSTE, no quiero seguro', y no se le tiene que descontar; entonces, si alguien quiere [servicio médico] privado que lo pague. El que quiera el privilegio que lo pague", indicó Polevnsky.

Rocío Nahle, coordinadora de Morena en San Lázaro y próxima secretaria de Energía,



"Nosotros los tres años no tuvimos seguros de gastos médicos mayores y nos afiliamos al ISSSTE desde la primera semana de 2015, y la diputada Concepción Villa fue intervenida quirúrgicamente en el ISSSTE como diputada y ahí está, y no pasa nada. Somos trabajadores del Estado y vamos a actuar como tales", explicó Nahle.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Polenvsky explicó que el plan de austeridad de Morena no sólocomo propuso el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.