Desaparece mexicana en EU y tres años después la encuentran... muerta

"La desaparición de una mujer de Utah continúa siendo un misterio tres años después de que desapareciera sin dejar rastro en Provo". Con este titular de hace poco más de un mes el diario Tribune recordaba el caso de la mexicana Elizabeth Elena Laguna Salgado. 3

¿Cuándo y cómo desapareció?



"Yo creo que alguien se la llevó por la fuerza", declaró Rudemberth entonces en una conferencia de prensa.



La familia siempre creyó que la chica había sido secuestrada y seguía retenida en contra de su voluntad. "Perdono a la persona que la tiene si le ha hecho algo. Pero que la deje libre", pidió su madre, Sylvia Haro, al poco de la desaparición.



"En los últimos tres años, este caso se ha analizado muchas veces, ya que hemos tratado de encontrar respuestas para la familia Salgado ", explicó el jefe de policía de Provo, Rich Ferguson, el jueves. "Los miembros de la división de investigación criminal del Departamento de Policía de Provo han dedicado miles de horas y han agotado cientos de pistas, que incluyó viajar a México con el FBI, para tratar de encontrar datos sobre su desaparición", subrayó.

Cómo fue encontrado el cuerpo

De qué murió

Personas investigadas

El periódico mostró la desesperación de los familiares por encontrar a la joven de 26 años, quienes aún esperaban encontrarla viva. Sus tíos, Rosemberg y Rudemberth Salgado, explicaron que cuando liberaron a 13 niños en California que estaban encadenados en una casa, pensaron que uno de ellos podría ser Elena.Pero después, las autoridades dieron a conocer más detalles y anunciaron que todos eran hermanos que habían sufrido maltratos por parte de sus padres, Rosemberg y Rudemberth tuvieron que aceptar que debían esperar para tener otra pista que los guiara hasta su sobrina.La espera no fue larga, aunque no tuvieron la noticia que esperaban durante años: un hombre había hallado un cráneo y restos de la ropa que fueron analizados confirmaron que eran los de Elízabeth Elena Laguna Salgado.La última vez que la mexicana fue vista con vida fue hace tres años, el 16 de abril de 2015 en Provo, una ciudad a 44 millas (72 km) al sur de Salt Lake City, Utah.La joven vivía en Estados Unidos desde hacía tan solo un mes. Había llegado de Chiapas para aprender inglés en el Nomen Global Language Center.Según sus compañeros, Elízabeth se dirigió después de clases a su apartamento, que se encontraba solo a 18 cuadras de la escuela y después: nada. Nadie volvió a verla ni se registró actividad alguna de su teléfono o cuentas bancarias.El jefe de la policía, Jonh King, explicó que estaban investigando a dos jóvenes que le habían pedido salir, uno de ellos de manera insistente. Pero la investigación no dio resultado.Ni siquiera la recompensa de 15 mil dólares dio resultado para obtener alguna pista. Rosemberg reconoció ante los medios que estaban desesperados.La falta de noticias sobre Elizabeth llegó poco después de que se cumplieran tres años de su desaparición. El 24 de mayo, la oficina del alguacil del condado de Utah publicó un comunicado con la confirmación de su muerte.Un hombre estaba buscando un lugar para acampar en el Cañón Hobble Creek, a poca distancia de donde la chica fue vista por última ocasión.Según el comunicado, había visto una calavera y restos de ropa.Cómo la identificaronEl grado de descomposición del cuerpo no permitía realizar ningún tipo de identificación. La oficina del forense tuvo que utilizar los registros dentales para poder saber a quién pertenecían.La familia tuvo que recibir la noticia que nunca hubieran deseado. "Luego de una autopsia, y después de consultar con expertos en Antropología Forense y Odontología Forense, los restos fueron identificados como pertenecientes a Elizabeth Elena Laguna-Salgado, de 26 años", confirmaba el comunicado.Aunque el cuerpo fue rescatado, el caso sigue vigente. Aún quedan muchas incógnitas sobre cómo murió la joven, si alguien la asesinó y por qué, o cómo llegó el cuerpo hasta ese lugar.El forense, según el comunicado de la oficina del alguacil, continúa trabajando para averiguar las razones de su muerte. Por ahora se desconoce si sufrió algún tipo de violencia o, incluso, si fue abusada.La oficina del condado de Utah anunció que se harán cargo del hecho que hasta ahora estaba en manos de la policía de Provo. Para ello, las autoridades han solicitado a cualquier persona que crea que tenga información que se ponga en contacto con los investigadores.En una conferencia de prensa del jueves, el alguacil del condado, Jim Tracy, no quiso revelar la localización exacta donde apareció el cuerpo, aunque sí especificó que no fue cerca de una carretera y en "una zona a la que no se llegaría siguiendo un camino".Tracy apuntó que ya tienen "tres personas que estamos investigando a las que ya hemos entrevistado y a las que seguiremos preguntando". Sin embargo, dejó claro que "por ahora, nadie ha sido señalado como sospechoso".