El incendio de California ya lleva 2 muertos

Este viernes las autoridades informaron de un segundo fallecido: un bombero del Departamento de Redding murió en el condado de Shasta. El incendio “está derribando todo a su paso", dijo Scott McLean, portavoz de Cal Fire.



"El fuego se está moviendo tan rápido que las fuerzas del orden público están haciendo las evacuaciones lo más rápido posible", dijo Scott McLean, portavoz del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de Cal Fire. Además, confirmó que hay bomberos y ciudadanos heridos, pero no dio más detalles.

El incendio que azota desde el lunes California ha dejado al menos dos víctimas mortales, 125 casas destruidas, cientos de hogares sin electricidad y miles de evacuados en el norte del Estado. El área afectada por el incendio Carr, en el condado de Shasta, cerca de Sacramento, se triplicó durante la noche del jueves al viernes y los casi 2.000 bomberos que están sobre el terreno tienen controlado apenas un 3% de las llamas. “No estamos luchando contra un incendio. Estamos tratando de sacar a la gente porque ahora el incendio es mortal y se está moviendo a velocidades y formas que no hemos visto antes en esta área", explicó a un medio local Jonathan Cox, jefe de una división de Cal Fire, la agencia estatal de bomberos.Las llamas, iniciadas por una falla mecánica en un vehículo, barrieron el jueves las pequeñas comunidades de Shasta y Keswick y por la noche atravesaron el río Sacramento hasta llegar a Redding, una ciudad de aproximadamente 90.000 habitantes, la más grande de la región. Los equipos que están colaborando en la retención del fuego, que ya ha quemado 18.000 hectáreas, encontraron el cuerpo sin vida de un operador dentro de una excavadora, que trabajaba en despejar la vegetación. El gobernador de California, Jerry Brown, decretó el estado de Emergencia poco después.La situación es caótica. Mientras se propaga el fuego, el Hospital Mercy Medical atiende a los heridos y ya ha evacuado a cinco bebés de su unidad de cuidados intensivos neonatales con el objetivo de que el aire tóxico no les afecte. Además, 3.000 hogares están sin luz eléctrica, según la empresa de servicios públicos PG & E. Las llamas amenazan a casi 500 hogares y negocios. Desafortunadamente las previsiones meteorológicas no juegan a favor de los afectados. Se pronostica que los vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora con temperaturas que podrían llegar a los 43 grados. Este escenario avivaría las llamas, obstaculizando los esfuerzos para combatir el incendio.El incendio Carr es uno de los 88 en activo actualmente en Estados Unidos, principalmente en el oeste del país. Uno de los siniestros provocó el miércoles el cierre, hasta al menos el domingo, de gran parte del Parque Nacional Yosemite, donde murió hace unas semanas Braden Varney, de 36 años, un operador de equipos pesados del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.