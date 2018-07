Un presidente sin vergüenza y un partido sin agallas

Si tu cachorro hace pipí en la alfombra y le gritas “perro malo”, hay una buena probabilidad de que las orejas del perrito desciendan,No pasa lo mismo con Donald Trump. Día tras día, nos demuestra que no tiene vergüenza. Jamás habíamos tenido un presidente sin vergüenza, y eso se ha convertido en una enorme fuente de poder para él y en un problema para nosotros.Lo que hace a Trump aún más poderoso, excepto por algunos periodistas de verdad en Fox News, como el destacado Chris Wallace.Cuando un presidente sin vergüenza cuenta con el apoyo de un partido sin agallas yPrimero, no hay nadie dentro de su partido o base que vaya a estar evitando constantemente que Trump sea él mismo y haga lo que se le antoje. El Partido Republicano se ha descarrilado por completo.A menos que el Congreso, dirigido por el partido republicano, apruebe legislación que proteja al fiscal especial Robert Mueller para que Trump no pueda despedirlo o promulgue sanciones específicas y más relevantes contra Rusia en caso de que se le descubra de nuevo tratando de influir en nuestras elecciones —Que los republicanos en el Congreso hagana los simpatizantes de Trump, y entonces creeremos en lo que dicen.El hecho de que el partido de Trump y su cadena de televisión siempre busquen maneras de disculparlo ha sido muy liberador para Trump. Puede negar haber dicho cosas que se grabaron, cY puede declarar que en realidad quiso preguntar “por qué no” sería Rusia quien hackeó a Estados Unidos en vez de “por qué” sería ese país quien lo hizo, como en verdad fue. Si se creyeron esa última, me encantaría venderles un puente cerca del Kremlin.“Oigan, déjenlo en paz”, dicen los simpatizantes de Trump, “su locura tiene un método”. Y eso es cierto. Sin embargo, lo que no admiten es que el método de Trump es demasiado demente. Además, también hace locuras sin método: ideas instintivas eTrump está en lo correcto, por ejemplo, en esto: debemos enfrentar las restricciones comerciales de China, sus transferencias tecnológicas forzadas y sus acuerdos comerciales no recíprocos.Para empezar, firmarías el Acuerdo de Asociación Transpacífico, con lo que se crearía una alianza de libre comercio en torno a los valores, estándares e intereses estadounidenses con once economías más dely el aluminio de nuestros aliados de la Unión Europea y, en cambio, harías que se unieran a nuestros esfuerzos para frenar los abusos comerciales de China, pues la Unión Europea sufre tanto por ellos como Estados Unidos.



Después irías con China y dirías: “Llevemos a cabo negociaciones secretas —nadie será humillado y presentaremos lo acordado al público como una victoria para ambos—, pero, para que tengas conocimiento, te enfrentaremos con una coalición global en la que están todos tus socios comerciales principales y nos enfocaremos en eliminar todas tus mañas para esquivar las reglas de la OMC y tus embustes de comercio no recíproco de una vez por todas”.

Eso llamaría la atención de China, no una guerra comercial tonta con base en déficits de comercio bilateral. ¿Pero qué logró Trump con su método? Acabó con el Acuerdo de Asociación Transpacífico,Y luego está la locura pura. Amenazar al Reino Unido con que si no se separa por completo de la Unión Europea no tendrá un trato comercial preferencial por parte de Trump,¿Dónde empezar? La Unión Europea es el Estados Unidos de Europa, el otro gran centro del mundo de mercados libres, gente libre, libertad y democracia. Ha mantenido lacada vez más adinerados y estables. ¡Es locura pura creer que a Estados Unidos le conviene ver una fractura de la Unión Europea!La única manera de cambiar esta situación no es esperar a que el presidente empiece a sentir vergüenza o a que esta versión del Partido Republicano comience a tener agallas, sino votar enSolo mediante una derrota electoral de esta versión del Partido Republicano en) y frenar el poder de Trump.Todo lo demás son solo palabras, y las palabras sin poder no tienen