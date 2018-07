Verborrea vacacional 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por motivos de salud mental llevo varios días desconectada de todo lo que se refiera a hablar con alguien que esté a más de cuatro metros de distancia. Toda una experiencia.Las primeras horas me sentí un síndrome de abstinencia importante. Imaginaba que cosas importantes del trabajo y derivados pasaban sin que yo me enterara. Después, mi sentimiento de importancia y ente imprescindible pasaron al declive y me encontré con un tiempo libre increíble.En mi ya natural manía de no dosificar las cosas que me gustan, me devoré el nuevo libro de Joel Dicker “La desaparición de Stephanie Mailler”, comí cantidades industriales de galletas de coco (mi nueva obsesión) y pasé las horas entre comida y siestas como una brillante marmota (es decir, dedicada a solo existir).Luego, ya con el estómago lleno y una agradable cuenta en positivo de las horas de sueño, pasé a imaginarme nuevos proyectos, nuevas ideas.Una vez en clase de finanzas un profesor dijo una de las pocas frases que entendí de esa materia, que todas las previsiones de venta de un nuevo proyecto funcionaban perfectamente en Excel.Luego, la vida demostraba que no todos los problemas o imprevistos caben en una celda, así que es importante dejar un espacio para ellos. Recibirlos como quien espera una visita.El Excel no es que sea mi espacio preferido, que soy más de páginas en blanco que cuadriculadas. En el aspecto creativo no son los números los que me detienen sino el miedo a tener una idea que apeste, o que a nadie le guste, o a descubrir que en realidad no contaré algo nuevo.Y puf... mis ideas se van empujadas por mis complejos personales y pasan a ser garabatos en una servilleta.Acabo de leer una recomendación del libro “El hábito creativo”, de la directora de danza Twyla Tharp. Esta mujer es una grande del arte y en su libro habla de cómo cada vez que empieza un proyecto se le vienen cinco miedos a la cabeza.Resulta que mis inseguridades no son tan originales después de todo.Así que, si alguno por aquí también tiene ganas de leer sobre cómo vencer miedos y continuar motivada, no esperen. Al acabar esta columna, corran a leer a la buena de Tharp.