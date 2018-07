Encuentran encobijado a orillas de la Presa Barrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cuerpo de un hombre encobijado fue encontrado a orillas de la Presa Barrial, en Purísima del Rincón; aún no ha sido identificado.El hallazgo ocurrió la mañana de ayer a escasos minutos de las 11, cuando aparentemente unos hombres sacaron a sus animales al ejido, como de costumbre.Minutos después a unos metros del cuerpo de agua entre la hierba observaron un bulto que ya desprendía un olor desagradable por lo que se acercaron a verificar de que se trataba.En el lugar tuvieron a la vista el cuerpo de una persona envuelto en una cobija a cuadros rosa, blanco y gris, sujetado con cinta color canela, de la misma se podía apreciar el par de un tenis gris con una paloma azul.Quienes lo encontraron reportaron de inmediato sobre la presencia del bulto al sistema de emergencias 911.En atención al reporte se hizo la movilización de las unidades de Seguridad Pública así como de Protección Civil a las inmediaciones de San José de la Presa en los límites de las comunidades de Potrerillos y Guanajual.Las unidades durante el trayecto fueron apoyados por los mismos ganaderos puesto que el lugar donde fue localizado el cuerpo no es muy transitado y era un poco complicado arribar.Una vez en el sitio los oficiales constataron la situación, aseguraron el perímetro y reportaron a las autoridades correspondientes.Más tarde arribaron agentes del Ministerio Público así como personal de peritos quienes se encargarían de recabar información en el lugar, así como algún indicio que pudiera ayudar para esclarecer el móvil de los hechos.Hasta el cierre de la edición el cuerpo continúo en calidad de desconocido puesto que no fue retirada la cobija, y no se proporcionó más información al respecto.Se desconoce si en la escena del crimen fueron encontrados casquillos percutidos o algún otro objeto que sirva de evidencia.