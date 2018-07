"No podemos negar que los cibercriminales son muy creativos y, por eso, los usuarios no pueden dejarles ninguna puerta abierta que les dé la oportunidad de comprometer sus archivos, robar información confidencial u obtener sus datos bancarios", comentó Santiago Pontiroli, analista de seguridad para Kaspersky Lab.



"Muchos usuarios también descargan aplicaciones sin investigar su procedencia, lo cual les puede causar un serio dolor de cabeza. Es por eso que es esencial estar informados y entender los peligros que conlleva descargar cualquier tipo de aplicación desde Internet".

es el sistemalo que explica que el malware para este sistema operativo sea el más común.Cuando se trata de la seguridad de nuestros dispositivos conectados, es esencial protegerlos desde el primer momento en que llegan a nuestras manos y estar al tanto de las diferentes maniobras que utilizan los delincuentes para engañar a los usuarios e infectar los dispositivos.Otra razón por la que los usuarios de este sistema operativo están más expuestos es porqueSegún una investigación de Kaspersky Lab, el 83% de las aplicaciones dePara prevenir dolores de cabeza y asegurar que los propietarios de dispositivos Android estén protegidos, Kaspersky Lab lanzó un decálogo de recomendaciones para que no caigan en las trampas de los cibercriminales.Google cuenta con un departamento entero dedicado a la verificación de aplicaciones que terminan en la tienda de Google Play. Sin embargo, aplicaciones con malware pueden filtrase de vez en cuando. Aunque el riesgo de descargar una aplicación infectada directamente desde la tienda oficial es mucho menor que si la descarga de otra fuente.Antes de descargar una aplicación, investigue a fondo sobre la descripción, los creadores y la cantidad de personas que han reportado problemas o ataques de malware con dicha aplicación.¿Cuál es el problema? Una aplicación con clasificación alta es buena, útil y probablemente más segura; aun así, es necesario tener cuidado. En ocasiones, los hackers usan redes automatizadas para mejorar la evaluación de apps, así los usuarios no levantarán sospecha alguna al momento de descargarla.Desde los ajustes de permisos, el usuario puede controlar cuánta libertad tiene una app. Por ejemplo, ¿es necesario que la aplicación que utiliza para escuchar música tenga acceso a su cámara? ¿y a su micrófono? Los peligros más comunes involucran la habilidad que tienen las apps para robar sus datos (ubicación, contactos, archivos personales) y realizar ciertas operaciones de forma oculta, como tomar fotos, grabar audio, videos, enviar mensajes, entre otros.Esta frase también aplica al mundo en línea, ya que entre menos aplicaciones tenga el usuario en su dispositivo, menores serán las probabilidades de caer víctimas de un ataque.Cuanto más actualizado esté el sistema operativo y las versiones de las aplicaciones, serán menos los problemas de seguridad que enfrentará tanto el usuario como su dispositivo. Por lo tanto, las actualizaciones deben hacerse regularmente.La autenticación de doble factor es un recurso ofrecido por varios proveedores de servicios en línea que añaden una capa adicional de seguridad para el proceso de inicio de sesión de cualquier cuenta; ya que requiere que el usuario proporcione dos formas de autenticación. La primera forma - en general - es una contraseña. El segundo factor puede ser cualquier cosa, dependiendo del servicio, un mensaje SMS o un código que se envía a un correo electrónico.Elegir bien una contraseña es fundamental para evitar el robo de identidad y la información de sus cuentas. Con frecuencia los usuarios prefieren designar una contraseña fácil de recordar, aunque esto implique que sea más vulnerable. Esto aumenta la posibilidad de que los cibercriminales puedan adivinar las contraseñas y hacer un mal uso de las cuentas. Un software de administración de contraseñas, como Kaspersky Password Manager, puede ayudarte a almacenar y administrar contraseñas más seguras.Es esencial no realizar compras en línea ni transacciones bancarias mientras esté conectado a una red Wi-Fi pública. Asegúrese de utilizar una Red Privada Virtual (VPN), ya que toda la información que envíe en esta red estará protegida.Sea cual sea el objetivo de su descarga, asegúrese de que su dispositivo cuente con una solución de seguridad robusta, como Kaspersky Internet Security para Android que realiza la verificación de aplicaciones, además del recurso antirrobo, que permite al usuario activar la alarma de forma remota, fotografiar al presunto ladrón, bloquear el aparato y borrar toda la información.