Se anegan bases de seguridad

A un mes de las inundaciones en Celaya, las bases de operaciones militares y de la FSPE, aún se encuentran anegadas y fuera de servicio.Hace un mes, el 28 de junio, el Río Laja se desbordó por los desfogues controlados de la Presa Allende, alcanzaron los 300 metros cúbicos por segundo, ya que se encontraba por encima de su capacidad.Esto provocó que no sólo comunidades se vieran afectadas, las bases de operaciones militares y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado también se inundaron, superaron los dos metros de altura, por lo que llevan 30 días fuera de servicio.A pesar de que ninguna autoridad había declarado sobre este asunto, am corroboró que en las inmediaciones de ambas bases de operaciones, ubicadas en el Libramiento Sur, frente al acceso principal de la planta Honda, se encuentran aún inundadas.El director de Protección Civil de Celaya, Iram Álvarez de la Rosa, confirmó que hasta ayer por la tarde aún había agua al interior de las bases, adelantó que hubo pérdidas importantes de mobiliario, aunque no habían podido realizar la evaluación de daño estructural hasta que no saquen por completo el agua.Álvarez de la Rosa aseguró que desde el primer día comenzaron a trabajar para tratar de bajar el nivel del agua, sin embargo, ahora se realizan trabajos de reforzamiento en el bordo del margen izquierdo del Río Laja para evitar que vuelva a desbordarse.En un recorrido en la zona, se puede observar que las inmediaciones de ambas bases presentan encharcamientos importantes, sin embargo, en la base de operaciones de más de 200 elementos militares, la inundación es mayor, aunque los accesos principales ya se encuentran libres de agua, pero sí con bastante lodo.A pesar de que Protección Civil trabaja para sacar el agua de ambas bases, el alcalde de Celaya, Ramón Lemus no estaba al tanto de que la inundación continuaba .