Austeridad republicana

Lo que está haciendo López Obrador, es lo que esperábamos los mexicanos desde hace tiempo. Hacer ajustes en el presupuesto de todas las Secretarías de Estado, para erradicar los gastos onerosos, el gasto corriente y bajar los altos sueldos de los funcionarios públicos de nivel superior, son acciones positivas y necesarias que todos aplaudimos.Recortar a la mitad los presupuestos de las dos cámaras de legisladores, tanto la de diputados federales como de senadores, los sueldos de los legisladores, prerrogativas, viáticos, seguros de gastos médicos, bonos navideños, incentivos por presentarse a su curul, etc. y también la de los partidos políticos, es lo que todo México esperábamos. Lo que dice López Obrador de que debemos dejar de ser un pueblo pobre y gobierno rico, es imperativo e insoslayable. Precisamente escribí varios artículos titulándolos así. Ya basta de ser un pueblo pobre y gobierno rico. Tener una clase dorada de funcionarios públicos ganando sueldos de sultanes o príncipes árabes, teniendo a un pueblo con 50 millones de pobres. Lo más indignante, son los criminales sueldos de los ministros de la Corte que ganan ¡600 mil pesos mensuales! Esto es verdaderamente criminal y todavía estos sujetos defienden sus criminales sueldos diciendo que son necesarios que los tengan para evitar ser corrompidos.De verdad que cínicos y desvergonzados son los ministros de la Corte que defienden ganar esa estratosférica cantidad de 600 mil pesos mensuales. No justifican, de ninguna manera, ganar ese sueldo. Ya ¡por fin! lo van a dejar de ganar. No pueden ganar, por ley, más que el próximo presidente de la República, cuyo sueldo va a ser de 108 mil pesos mensuales o el 40% de lo que gana, inmerecidamente, Peña Nieto, quien por cierto va a dejar el país fuertemente endeudado, casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) a dejar de deuda, este corrupto individuo, quien nunca mereció ser presidente de la República y que debe ser juzgado por Obrador por corrupción. Esperemos que no hayan hecho entre ellos un pacto de impunidad y que Obrador le perdone lo corrupto que ha sido.Al ritmo que va, Obrador, de posibles recortes al presupuesto de todas las dependencias y ahorros en todas las áreas del gobierno federal y evitar la corrupción de los funcionarios públicos, es posible que si ahorre el medio billón de pesos que prometió reunir para que este capital se invirtiera en obras de infraestructura necesarias para el país y que, adicionalmente, puedan crear un efecto dominó que estimule la economía en otras áreas lo que permita crear un efecto sinergia que estimule el crecimiento del PIB en 4% anual. Lo que prometió Peña Nieto con sus reformas estructurales y que nunca cumplió. Ese 4% de desarrollo anual incrementaría nuestra economía en una cuarta parte en un sexenio. Elevar el nivel de vida de la población, es el ideal a conseguir, es el reto de nuestra generación, esperemos que se eleven los ingresos de nuestros compatriotas, sobre todo de los más pobres. Esta deuda histórica de los gobiernos de México, esperemos sea saldada, aunque sea en parte, por el próximo gobierno federal que encabezará López Obrador..- Resulta indignante la terrible deuda que va a dejar Peña Nieto y que todavía esté pidiendo más dinero prestado por un monto de 10 mil millones de dólares. ¿En donde invirtió más de 60 mil millones de dólares que pidió prestado durante su sexenio? No es posible que quede impune tanta corrupción y robo descarado de los ingresos públicos que hizo Peña Nieto.Esperemos que Obrador no haya pactado un acuerdo de no agresión ahora que salga Peña. Las escaleras se barren de arriba para abajo, por eso Peña debe ser juzgado por todo el robo que le hizo al erario público. Ya debe ser exterminada de este país la corrupción y sólo desaparecerá cuando se acabe la impunidad y la complicidad que son los orígenes de aquella. Cuando veamos que un ex presidente de la República, como en este caso Peña entre a la cárcel y le sigan otros como Salinas, Fox, Calderón y Zedillo, entonces si podremos decir que se está combatiendo a fondo la corrupción. Es cuando veremos nacer al nuevo México resurgir de sus cenizas, que se cura de sus males y emerge como nación primermundista pujante, próspera y justa..- Felicidades a la Dra. Mayra Sofía Reyes González que ama a su profesión y la ejerce con verdadero espíritu de servicio. Como ella dice, la carrera de medicina más que una profesión, es una vocación. Es un apostolado. Ejercer la medicina con ética y verdadero espíritu humanista, es el ideal que todo médico que se respete a sí mismo debe hacer.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio