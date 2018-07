“Democracia funcional”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un buen amigo me espetó: -“¿Qué tienes que opinar tú de un partido al que no perteneces?”, -Si no tuviera que mantenerlos, nada, . Él se rio y aclaró que estaba bromeando ¡Yo no!, el tema es serio, muy serio y me explico: Por definición, los partidos políticos a partir del derecho legal que tienen para proponer candidatos, son entidades de interés público, si a ello le añadimos el financiamiento público, por derecho se vuelven entidades ciudadanas, cuestión de lógica, si yo los mantengo ¡Son míos!,… aunque no sea militante; por eso considerar a un “no militante” como ajeno a un partido político me parece una aberración jurídica, si viven de mi dinero, del dinero público, en automático todos los ciudadanos deberíamos ser miembros nominales con derecho a voz y voto en todos los partidos políticos; y así, cancelar la costumbrita de verse a sí mismos como clubes privados con derecho a otorgar o negar membresías…Lo sé, ni yo quiero militar en los partidos, ni ellos me quieren a mí en sus filas; la mayoría buscan borregos a quienes pastorear, los ciudadanos libres con ideas propias no somos bien vistos en esas instituciones… hasta hoy. Ante esa realidad, lo decente y correcto sería que los partidos no tuvieran financiamiento público para sus gastos y operación, ya que por sentido común, financiar por orden del Congreso (legislación) a una entidad a la que no pertenezco y rechazo, es dictatorial;… entonces sí, si yo no los financio, que se junten quienes quieran y hagan lo que quieran (dentro de la ley), que es asunto de ellos, ya que ni pertenezco, ni los mantengo; ya será en momentos electorales, en donde libremente y de forma secreta definiré a que propuestas o candidatos apoyo con mi voto como ciudadano libre de la República mexicana y será privilegio de los partidos y los miembros que los financien, aceptar a o rechazar candidatos y pensar como les dé la gana.Las cuestiones electorales son cosa aparte. Si permitimos la entrada de dinero privado, aunque sea poquito, estamos aceptando que nuestros representantes y gobernantes sean elegidos por los dueños del dinero, legal o ilegal. Una manera de acabar con la democracia, es encarecer las campañas, así, solo podrán llegar quienes reciban el financiamiento necesario y por consecuencia, los ganadores servirán, no al pueblo que los eligió, sino al ricachón que los financió, sea un hombre honrado o un delincuente. Es por ello que estoy a favor del financiamiento público de las campañas, pero, en especie. No hay manera racional de fiscalizar a un partido político que recibe dinero ilegal para sus campañas y lo mezcla con dinero público o lo desvía, la cobertura mediática, las posibilidades de engaño y la cobertura geográfica, más las mañas contables y cibernéticas lo hacen prácticamente imposible; lo que nos lleva a jugar un juego de engaños institucionalizado: el INE hace como que los cacha y los multa, y los partidos y sus dirigentes se hacen las víctimas ofendidas; cuando todos sabemos que un gran porcentaje del costo en las campañas es ilegal y tramposo, de parte de TODOS los partidos; lo que por obviedad nos lleva a candidatos fraudulentos y mentirosos que serán nuestros gobernantes y representantes, corruptos por definición… Lo que se evitaría si el financiamiento se da en especie: spots de radio o tv, mítines, camisetas, cachuchas, bardas pintadas, folletería etc. De acuerdo al financiamiento (sustentado en votos reales, no en padrones de militantes), el partido escogería la mezcla de recursos de acuerdo a su estrategia de campaña y el INE entregaría lo pactado con un control total por regiones… Cualquier desvío sería trampa, la que se castigaría con la pérdida del registro… ¡Control total! y sanción justa para desincentivar el fraude ¿Alguna duda?Con esto, los tramposos no tendrían cabida en las dirigencias de los partidos políticos y consecuentemente el estímulo sería servir a la ciudadanía para ganar su aprobación y voto; si a ello añadimos la reducción de ingresos a funcionarios y gobernantes, ser candidato solo sería atractivo para quienes, a través del servicio público quieren servir a México, lo que sacaría de la jugada, por dejar de ser negocio, a gandayas, trinqueteros, corruptos y vividores de la política y podríamos, entonces, por fin tener en México una democracia funcional… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.