El famoso fideicomiso de Morena

Poco duró el gusto, de ver a un AMLO mesurado y prudente después de haber sido elegido como el próximo presidente de la república. Bastó con que el INE, impusiera a Morena, una multa de 197 millones de pesos, por el fideicomiso “por los demás” después de que se dieron a conocer los pormenores del fraude que cometió este partido político.Los recursos que supuestamente eran para los afectados por el reciente sismo, que ocurrió principalmente en la ciudad de México y digo supuestamente, porque no existe evidencia de que así haya ocurrido, ya que los que retiraron el dinero del fideicomiso, fueron principalmente miembros de Morena, quien ahora niega como partido político, cualquier relación con dicho fideicomiso, pero las evidencias demuestran lo contrario.AMLO tronó en contra de la Secretaría de Hacienda, pero principalmente en contra de los consejeros del INE, calificando la acción coordinada de ambas instituciones (Así lo dijo) como que trabajaron muy unidos para dañar moralmente a Morena.No medita AMLO, que no es lo mismo, las declaraciones que hacía como candidato, a las declaraciones que hace como presidente electo, lo que es necesario aclararle. La realidad es que le ganó el coraje, calificando el hecho, como un complot en que estaban ambas instituciones unidas para desprestigiar el triunfo electoral logrado.Sin tomar en cuenta, que este asunto, debería haber salido a la luz pública, antes de las elecciones del pasado 1 de Julio, pero que se le hizo el favor de sacarlas hasta después de las mismas. Él afirmó que no había ninguna inmoralidad en dicho acto, sin tomar en cuenta, que el INE, no juzga la moralidad o inmoralidad de los asuntos que le competen, sino sólo aspectos legales.El fideicomiso que fue creado en septiembre del año anterior, registró como domicilio, el mismo de Morena, es decir, en la colonia Viaducto Piedad en la ciudad de México y además quienes sacaron el dinero para supuestamente repartirlo, son dirigentes de Morena, así que no pueden tranquilamente deslindarse del fideicomiso.Para quienes critican a AMLO, pero suelta la frase nada tranquilizadora de “Yo no odio, pero no olvido” y así lo ha demostrado una y otra vez. Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, no aguantó la presión a su institución por parte de AMLO y en relación al fideicomiso mencionado y en respuesta a la afirmación de AMLO de que era “vil venganza” concluyó algo con lo que no estamos de acuerdo, pues se pronunció propiamente en contra de su multa impuesta, al afirmar que la misma, no implicaba un financiamiento ilegal de campañas electorales, pero realmente fue un hecho, que se trató de una afirmación de debilidad, o no querer enfrentar al candidato electo, como lo han hecho muchos, entre ellos los medios de comunicación.Realmente son tiempos de serenidad, de unir a los mexicanos y no de amenazas y de groserías, según expresa Pablo Iriart en su columna. Creo que le está faltando meditar a AMLO y a su equipo, acerca de las múltiples medidas de austeridad que esta adoptando, pero es preocupante su actitud de descalificar, las instituciones como en este caso lo ha hecho sobre todo con el INE, del que se ha expresado muy mal y ahora éste, pide respeto para su institución.Los diferentes actores, han preferido ceder, antes que incomodar al nuevo presidente de la república, entre otros los empresarios, que ya los había mencionado en un artículo anterior.La multa, está siendo combatida ante el Tribunal electoral del poder Judicial con el argumento principal de que se trata de un fideicomiso privado, respecto del cual no tiene facultades el INE, lo cual es muy probable que esto declare el Tribunal, sobre todo tomando en cuenta lo afirmado. Menciona en su columna Pablo Hiriart, que los de Morena no se conforman con la anulación de la multa, sino que están por que se salve el registro del PES, partido que apoyó a AMLO.Asimismo, están por la anulación de la elección para gobernador de Puebla, con el argumento de que sólo le ganó por 4 puntos a Miguel Barbosa, la panista triunfadora Martha Erika Alonso y que en lo federal ganó por amplio margen AMLO. No toman en cuenta, que son los mismos ciudadanos los que contaron una y otra elección.No cabe duda, de que donde pierden, arrebatan, por eso vamos a ver si el tribunal se deja o no influenciar por los Morenistas y resuelve lo conducente en derecho, del famoso fideicomiso.