El 29 de junio,subió a su cuenta @theshiggyshow un video en el que se le ve bailando en la calle una coreografía para la canciónEl post va acompañado de la etiquetaSin embargo,Cinco días después, en otro video que compartió el mismo, se ve al jugador de los Gigantes de Nueva York Odell Beckham Jr bajarse de un auto y hacer la coreografía.Sin embargo, el auto no está en movimiento.A través de su cuenta, el comediante invitó a sus seguidores a participar en #InMyFeelingsChallenge, e imitar el baile, pero en ninguna parte hizo mención de un automóvil.No había pasado ni 10 días desde el primer video, cuando en la televisión ya se hablaba del furor que estaba causando el baile.A partir de ahí, distintas personas, entre ellas algunas celebridades, comenzaron a compartir sus videos del reto.Fue Will Smith quien decidió subirle el nivel al producir un video especial y hacer la coreografía arriba de un edificio en Budapest, Hungría.Y, por supuesto, inspiró a más gente a seguir la coreografía.La letra deinicia, dice: Kiki, do you love me?... De ahí que pasara de ser #InMyFeelingsChallenge a #KikiChallenge.El reto, por supuesto, catapultó el sencillo de Drake, quien agradeció públicamente al comediante14 días después de que Shiggy subió el video"In My Feelings" llegó al número uno del Billboard Hot 100 chartLa popularidad de la canción en Spotify subió 90 por ciento2.3 millones de tuits hacían mención del tema o del retoLuego, una cosa llevó a la otra, y el reto que sólo consistía en copiar la coreografía de Shiggy pasó a bajarse de un auto en movimiento, bailar e intentar regresar.Mexicanos en el País y mexicoamericanos en Estados Unidos adoptaron el reto pero con la canciónHasta policías se han sumado.Y también Thalía.Pero, a algunos no les ha salido nada bien y se han lastimado.Advierten autoridades multa y hasta cárcel.Autoridades de distintos países, especialmente en el norte de África y Medio Oriente, han advertido que los conductores que sean sorprendidos haciendo este tipo de retos serán sancionados.dijeron que este tipo de acciones violan el reglamento de tránsito al poner en riesgo vidas humanas y alterar el tráfico vehicular. Los detenidos pueden enfrentar hasta un año de cárcel y una multa de 167 dólares.tres influencers tienen orden de aprehensión por hacer el reto, pues "manejaron en una forma que puso en peligro la vida de otros, causaron congestión vehicular y utilizaron el celular mientras conducían". Las penas van desde multa y decomiso del vehículo hasta prisión.ser captado haciendo el reto conlleva una multa, y el vehículo puede ser decomisado. La sanción aplica aunque no hayan sido vistos en el momento sino hasta que el video circuló en internet.las autoridades lanzaron un tuit en el que llaman a evitar distracciones.Los accidentes automovilísticos son la causa número uno de muerte en Estados Unidos. Saltar de un vehículo en movimiento o hacia los carriles vehiculares para mostrar tus pasos de baile es ridículo y peligroso, tanto para ti como para los demás"."Hay un tiempo y lugar para todo, pero las carreteras y caminos de nuestra nación no son lugar para #InMyFellingsChallenge".Nicholas Worrell, Jefe de Defensa de Seguridad en la NTSB.