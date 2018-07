Le da gracia a Caixinha criticas de Cardozo

2018-07-28 11:08:27 | EL UNIVERSAL | Redacción

Al técnico Pedro Caixinha le provocó gracia la crítica de su homólogo del Guadalajara, José Cardozo.

Al técnico Pedro Caixinha le provocó gracia la crítica de su homólogo del Guadalajara, José Cardozo. Foto: Especial.



Al técnico Pedro Caixinha le provocó gracia la crítica de su homólogo del Guadalajara, José Cardozo, respecto al ostentoso armado del plantel cementero.

"No me preocupa que el Cruz Azul pueda tener más dinero. Nunca he visto a un saco de billetes haciendo goles...", refirió el paraguayo el pasado martes, a lo que el portugués respondió este viernes: "Coincido con él [Cardozo], nunca he mirado a un saco de billetes hacer goles, pero un día fui al circo y miré un puerquito manejar una bicicleta, todo puede ser posible".

Sí, Caixinha vive con buen humor su estancia como entrenador de La Máquina. Las amarguras que el equipo acarrea por más de 20 años no entran en el nuevo ciclo que viven los de La Noria.

"Respeto mucho a Saturnino, Cruz Azul siempre fue, es y será un equipo comprador desde que llegamos, más ahora con Ricardo [Peláez] junto con el presidente [Guillermo Álvarez]. Es natural, porque si quieres ser el más grande de todos hay que invertir, hay que aprovechar esas herramientas. No vamos a dejar de ser un club comprador, la filosofía es clara como su capacidad económica.

"El equipo viene trabajando muy bien. Han mejorado en algunos puntos con más confianza y ansiedad. [Contra Puebla] vimos al equipo más fuerte, fue bueno para ese primer partido en el Azteca, pero ya es pasado. Adelante tendremos a una gran institución con un buen técnico [Cardozo] y con buenos jugadores", destacó sobre su rival de este sábado por la noche, el Guadalajara.

Pese a que Caixinha nunca ha perdido contra las Chivas o frente a una escuadra dirigida por Cardozo, no se fía de la estadística. "Lo que quiero es ganar en el Akron, yo también preparo los partidos. Al Puebla no le había ganado, es la primera vez en Liga, pero no pienso en eso, yo pienso en ganarle a todos, no importa el ‘yo contra un grande’, ganará el mejor".

Para este sábado, Pedro Caixinha confirmó dos bajas, la del atacante ecuatoriano Ángel Mena y la del defensa Gerardo Flores (lesionados), mientras que Chivas no contará con el medicoampista Michael Pérez (suspendido).

Últimas visitas

Clausura 2018. En su más reciente encuentro de Liga, La Máquina de Pedro Caixinha remontó con una destacada actuación del ex rojiblanco Carlos Fierro.

Guadalajara 1 - 3 Cruz Azul

Apertura 2016. Francisco "Maza" Rodríguez liquidó al Cruz Azul de último minuto, para dejarlo sin Liguilla; el Rebaño Sagrado se clasificó cuarto con ese triunfo.

Guadalajara 3 - 2 Cruz Azul

Apertura 2015. Con gol de Fabio Santos, en el antes llamado estadio Omnilife, los celestes hundieron al Guadalajara en el fondo de la Tabla de Cocientes; apenas era la J-2.

Guadalajara 0 - 1 Cruz Azul