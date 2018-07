Amantes de lo ajeno presentes en los JCC de Barranquilla

Los Juegos Centroamericanos ya dejaron varios damnificados y no tiene nada que ver con lesiones. Y es que varias empresas de comunicación han sido perjudicadas por robos que se han registrado en la zona de medios, en las que se “supone” existen controles de seguridad.

Cámaras de fotografía, de video, además de equipo de cómputo, son los artículos que han desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Los robos se han suscitado durante los recesos entre competencias y aprovechando que la mayoría del personal sale al baño.

Una televisora internacional ha sido la más perjudicada, al perder dos cámaras valuadas en más de cinco mil dólares que seguramente pararán en el mercado negro.

Peláez cuida cada detalle... hasta el pasto del Azteca

Ricardo Peláez toma muy en serio su papel como director deportivo de Cruz Azul, y es que no sólo está al pendiente de que los jugadores se sientan cómodos, también de cualquier mínimo detalle extra que suceda y pueda beneficiar o perjudicar al equipo.

Eso incluye lo que pasa en el Estadio Azteca. El directivo estuvo al tanto de que las condiciones fueran óptimas cuando se colocó el césped. Ahí estuvo en todo momento Ricardo, inspeccionando cada detalle, al grado que hasta ya lo “soñaban” algunos trabajadores.

Peláez no se tienta el corazón para reclamar cuando algo está mal, a muchos no les parece, pero siempre es para que los cementeros no tengan problemas de algún tipo.