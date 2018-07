El 'Piojo' en busca de sacar victoria ante los rojinegros del Atlas

2018-07-28 10:59:48 | EL UNIVERSAL | Redacción

Tras la derrota ante Necaxa, el estratega se ve obligado a realizar modificaciones para lograr derrotar a los 'zorros'.

Piojo Herrera. Foto: Staff.



La molestia de Miguel Herrera tras el mal resultado que obtuvo América el pasado fin de semana ante Necaxa fue determinante para que el "Piojo" decidiera realizar modificaciones para el choque de este sábado ante los Rojinegros del Atlas dentro de la jornada dos del Apertura 2018.

Herrera decidió que dejará en la banca a Emmanuel Aguilera, Joe Corona y Henry Martin; "obvio que estamos molestos con el juego que dimos, no podemos tener bandazos, porque juegas bien ante Manchester [United] y luego pensar que Necaxa no jugaría bien si es de los equipos que se matan. Vamos a trabajar y saldremos a hacer las cosas bien y dar otra cara, porque no hicimos buenas cosas", dijo el estratega.

"El Piojo" adelantó que América saltará a la cancha del Estadio Azteca con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Edson Álvarez, Bruno Valdez, Luis Reyes; Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Renato Ibarra, Andrés Ibargüen; además de Oribe Peralta y Roger Martínez.

"Todos los equipos nos juegan al cien por ciento; entonces, nosotros tenemos que dar más para poder ganar, no podemos jugar como el pasado fin de semana, necesitamos mejorar para poder conseguir un buen resultado".

En contra de la regla 20/11. Por otra parte, Miguel Herrera recordó que América no sufrirá para cumplir con la regla 20/11, ya que cuenta con un plantel plagado de jugadores jóvenes; sin embargo, dijo que no está de acuerdo en que la Liga MX obligue a los equipos a utilizar futbolistas menores a los 20 años, ya que cada conjunto debería alinear "con el que se le pegue la gana".

"Tenemos a 10 jóvenes que pueden hacer la chamba sin problemas y a otros cuatro que juegan frecuentemente en la Primera División, pero lo dije desde el principio, no estoy de acuerdo con la regla, no me parece correcto que me quieran imponer algo", comentó.

"Si la exigencia del club es que debutes jóvenes, no tienes que hacer una regla para que lo hagas. Eso no debe existir y si no se tiene ese interés, tú puedes jugar con lo que quieras. Hoy tenemos una regla que nos exige".

Herrera descartó estar molesto por que siga sin utilizarse el VAR en el futbol mexicano, pero sí le inquieta que no haya unificación de criterios al momento en el que los silbantes toman una decisión importante.