Salida de Osorio estaba pactada desde que ésta fue eliminada del Mundial de Rusia

2018-07-28 11:46:43 | EL UNIVERSAL | Redacción

Hay candidatos para ocupar el lugar del colombiano.

Juan Carlos Osorio. Foto: Staff.



La salida de Juan Carlos Osorio de la Selección Nacional Mexicana estaba pactada desde que ésta fue eliminada del Mundial de Rusia.

Entonces, ¿por qué no se hizo oficial antes?

Simplemente porque tenía que ser el nuevo presidente de la FMF, Yon de Luisa, quien lo anunciara, o durante su gestión.

Guillermo Cantú, nuevo director general deportivo de la FMF, con toda la demagogia por delante dio largas al asunto, primero porque fue él quien trajo a Osorio a México y segundo, porque mantenía la esperanza de convencer a su nuevo jefe de retenerlo.

Pero Osorio ya había decidido: "como siempre, he sido muy claro con mis jefes", respondió el colombiano a pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes sobre si ya había cerrado la página de la Selección Nacional.

Ahora lo que sigue es buscar un relevo, para lo cual "hay urgencia", dijo Cantú, pero también paciencia, "por lo urgente e importante del asunto nos tomaremos el tiempo para decidir".

Otra vez Memo será el encargado de elegir, y tiene que hacerlo con toda la presión de los distintos grupos sobre él, mismos que quieren imponer a sus candidatos. Hay quienes quieren llevar a Miguel Herrera de regreso, un hombre muy cercano a De Luisa, pero se dice que el mandamás de la FMF ya no ve al "Piojo" como la primera opción.

Otra ala, más populista, señala a Matías Almeyda como quien abrirá los océanos y traerá paz al futbol mexicano... Tampoco es del total gusto de Cantú y no es bien visto por la cúpula del Guadalajara, con la que terminó mal.

Un sector sueña con que Ricardo Ferretti cambie de opinión y rompa el veto que tiene sobre la FMF, cosa que parece más que imposible.

Así que no se descarta buscar fuera de las fronteras. Durante la gira previa al Mundial, el juego ante Dinamarca en Copenhague, se habló del portugués André Vilas-Boas, hombre joven que tuvo relativo éxito en España e Inglaterra, antes de irse a dirigir a China.

Si no hay nadie del mercado local que convenza, la opción inmediata y más lógica es buscar fuera. Los currículums caen en cascada sobre la oficina de Cantú, pero éste se tomará su tiempo para decidir, a pesar de los juegos amistosos que hay en septiembre, octubre y noviembre. No sé descartan, para éstos, los interinos y homenajes forzosos...

La misión del quinto partido

Los técnicos que han dirigido a la Selección Nacional han sido eliminados en octavos de final

Miguel Mejía Barón

En Estados Unidos 94 ganó, perdió y empató un juego en fase de grupos. Fue eliminado por Bulgaria en octavos.

Manuel Lapuente

Todo el proceso fue llevado por Bora Milutinovic, quien en 1998 fue relevado por Lapuente, y fracasó en Francia.

Javier Aguirre

Ganó ante Croacia, Ecuador, y empató contra Italia, pero en octavos de final fue eliminado por Estados Unidos

Ricardo La Volpe

Cumplió todo el proceso hasta finalizar la Copa del Mundo de Alemania 2006. Ganó uno, empató otro y perdió dos.

Miguel Herrera

Llegó a salvar el barco previo a Brasil 2014. Derrotó a Camerún, Croacia y empató con el anfitrión.

Juan Carlos Osorio

Llegó en 2015. Siempre se le cuestionó por su forma de juego y en Rusia 2018 tampoco llegó al quinto partido.

Los candidatos

Miguel Herrera

Matías Almeyda

Ricardo Ferretti

André Vila-Boas

El Dato

69% de efectividad Juan Carlos Osorio dirigió 53 partidos con el Tricolor. El saldo, 33 ganados, nueve empatados y 10 perdidos.