Cuestionan nombramientos en Pemex y CFE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Legisladores de comisiones de Energía en el Congreso expresaron decepción y desconfianza por los nombramientos que prevé hacer Andrés Manuel López Obrador en el sector energético.El senador del PAN, Francisco Búrquez, señaló que Octavio Romero -para Pemex- y Manuel Bartlett -en CFE- no cumplen con el perfil técnico ni de experiencia que se requiere para ambas empresas del Estado.Indicó que se corre el riesgo de que se sigan dilapidando los bienes de la Nación si se dejan en manos de personas que no conocen el sector, informó el diario nacional Reforma."Hay improvisación en esos nombramientos y es un gran error poner a personas que no tienen el perfil adecuado."Bartlett es un gran político, pero se requiere a alguien con experiencia. Si no conoce el sector se corre el riesgo de que se cometan errores, se pueden tomar decisiones equivocadas que afecten aún más a la CFE", dijo el panista.Añadió que genera duda el perfil de Bartlett, porque se opuso a la apertura de la IP en la Comisión Federal de Electricidad y ahora la va a dirigir con una reforma que se está aplicando.El diputado del PRI, Fernando Moctezuma, dijo que es decepcionante la designación de Bartlett, porque es un político muy cuestionado por la opinión pública y llega a ocupar uno de los cargos más importantes."Han cuestionado en forma muy severa su perfil desde hace muchos años, simplemente, por haberse acercado, el Mesías lo perdonó y ahora no es una persona que puede dar el perfil y las condiciones, la verdad es que es decepcionante nada más el puro nombramiento, ese perfil para una institución tan seria e importante.Dijo que en la campaña de López Obrador se generaron altas expectativas y ahora se presentan perfiles que no garantizan el cumplimiento de las promesas hechas."Más vale que nos deje callados a muchos con esos nombramientos, porque realmente dista mucho de las posibilidades de lo que dice se vayan a cumplir", señaló el priista.Expuso que, por ejemplo, Rocío Nahle fue muy combativa y crítica del Gobierno en la Comisión de Energía, pero ahora como secretaria del sector tendrá que demostrar que podrá dirigir todo un sector tan complicado."Vamos a ver si, efectivamente, todo lo que mencionó lo puede llevar a cabo, será titular de una de las secretarías más importantes y que tiene que ver con el desarrollo de nuestra Nación.Para Pemex, no tenemos ni idea de a quién se propone, dijo sobre Octavio Romero."Consideramos que se requiere una persona de un perfil más alto y esa persona no sé si lo tenga. Se quieren hacer dos refinerías, sacar más petróleo, veremos si logran cumplir las expectativas", señaló.