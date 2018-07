No me interesaba una fiesta grande.- Brenda tras viralizarse su boda en Pollo Feliz

“Yo le dije que a mi marido que mi no me interesa hacer una fiesta grande donde tendría que invitar mucha gente, para mí lo importante es tener la bendición de Dios, ya que vivíamos en el pecado”, dijo.



“Yo y mi esposo ya tenemos casi 5 años que vivimos juntos, tenemos un niño de casi 4 años y nos conocimos a través del facebook, el me mandó la solicitud y de ahí nos empezamos a conocer hasta que llegó el momento en el que nos conocimos en persona, duramos 9 meses de novios y luego nos juntamos”, recordó.



“Ya este lunes mi esposo no estaba todavía convencido de que nos casáramos por el civil, porque quería hacer una fiesta, pero se dio así, entonces saliendo del civil nos fuimos a comer así como le hicimos en el Pollo Feliz, pero nos fuimos a un restaurante donde venden birria”, señaló.



“Nosotros no planeamos ninguna fiesta, todo fue así muy rápido y pues de hecho, todavía días antes estábamos pensando en posponerlo para este domingo, porque queríamos hacer una fiesta, pero como ya habíamos quedado con el pastor y como Dios fue el que puso todos los medios para que nosotros estuviéramos casados, lo dejamos así, no teníamos planes de ir a comer a ningún lado, pero la familia de mi esposo nos dijo que fuéramos a comer al pollo para convivir un rato”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por falta de tiempoen compañía de sus familiares celebraron su matrimonio en el restauranteubicado en la calle 1 de Mayo de Irapuato,en una entrevista telefónica para AM explicó que, ubicada en el Fraccionamiento Guerrero, a la que pertenecen, accedió a casarlos de manera imprevista, por lo que no tenían planeada una fiesta.señaló que les resultaba más importante estar en comunión con Dios que realizar una fiesta, ya que llevaban más de 5 años viviendo juntos y siendo padres de su amado hijo de casi 4 años de edad.Además, compartió, que pasaron etapas muy difíciles en pareja durante los primeros cuatro años, sin embargo fue que empezaron a congregar en la iglesia y entonces Dios hizo la transformación en sus vidas e hizo realidad su matrimonio en menos de una semana, por lo cual se siente agradecida y bendecida.Recalcó que además de casarse por la iglesia ella y su ahora esposo se casaron por el civil de igual manera improvisadamente y asistieron a comer a un restaurante de Birria.Empleados del restaurante Pollo Feliz a través de un mensaje escrito, declararon que el 'Pollo Feliz' no organiza eventos, sin embargo, se dijeron encantados de recibir a más parejas que quieran compartir con ellos su momento especial y dijeron que