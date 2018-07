Exigen puente vehicular tras cierre de retorno en la Silao-León; la SCT dice no hay dinero

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego del cierre definitivo del peligroso retornoamenazaron con bloquear la carretera federal 45 si no les construyen un puente vehicular.Tras largas pláticas en mesas de negociaciones, entre representantes de dicha comunidad, representantes de la SCT, de la Policía Federal Preventiva, y el Ayuntamiento de Silao acordaron que a partir de las 6 de la mañana de este sábado quedaría clausurado el retorno.acompañado de una treintena de elementos de la policía federal, y con la ausencia de alcalde Juan Antonio Morales Maciel o representantes del ayuntamiento.Un grupo de vecinos, encabezados por quien dijo ser delegada de lasArgumentaron que tenían queEl delegado de la SCT les expuso que se hacía por seguridad y proteger la vida de sus familias y la de miles de automovilistas que circulan todos los días por la carretera federal de León a Silao y les dio a conocer cifras del alto índice de accidentes en ese lugar.Tan solo en lo que va del año se han registrado 4 accidentes, con cuantiosos daños materiales y 5 lesionados, les explicaba.un comerciante de vinos, quien enfrentó al delegado, diciéndole que si no retiraban los muros de contención bloquearían la carretera.señalando que si ellos retiraban los muros de contención los acusarían de ser responsables de accidentes y de pérdidas de vidas humanas.También les advirtió que si bloqueaban la carretera podrían ser arrestados por atentar contra las vías de comunicación federal.Finalmente el grupo de inconformes entre los que tambiénquien era el que más se oponía, acordaron que el lunes a las 10 de la mañana, en las oficinas de la SCT en Guanajuato, tendrían una reunión para buscar alternativas ante el cierre del retorno.Una de las peticiones es que les construyeran un puente vehicular con retorno para no tener que ir hasta el Puerto Interior.El delegado de laLos vecinos demandaron que mientras tanto se les permitiera tener un retorno en el puente que lleva al aeropuerto Internacional de Guanajuato, con el que colindan.se comprometió a que se les permitiría, pero que primero estaba la seguridad de los más de 60 vehículos que circulan por minuto.Mientras se daban los alegatos personal de la, custodiados por elementos de seguridad federal, se dieron a la tarea de colocar los muros de contención y con ello clausurar el retorno., que servía de protección para los automovilistas que utilizaban el retorno.Así que se liberó un carril a la altura de las colonias Nuevo México. De dos que había ahora serán tres, lo que dará más fluidez y seguridad al tránsito.La PFP mantendrá vigilancia permanente en la zona para evitar que retiren los muros de contención o intenten bloquear esta carretera Panamericana.