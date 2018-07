Gasta hasta seis mil pesos en útiles escolares

“La verdad sí es mucho, sí lo usan pero los libros son exageradamente caros, también piden mucho material que la mayoría de las veces no se terminan; yo tengo dos hijos y esos cinco mil de libros más otros mil de materiales es el presupuesto para cada uno”, explicó la madre de familia.

Rocío ya ha invertido unos seis mil pesos en una de las listas de útiles escolares y eso que sólo ha comprado el paquete de libros y el material de mercería que le solicitaron, lo que significa que todavía le faltan otros cinco mil para los los uniformes y las colegiaturas.-Un paquete de libros que en aproximadamente 5 mil pesos.-Materiales de trabajo que por lo menos son otros mil pesos por niño- Los uniformes, un juego completo le sale en tres mil, es una falda, una playera polo, un chaleco, un suéter, un pans completo, un short y una playera de deportes*y a todo eso además hay que etiquetarlo.“Nosotros prevenimos algunas cosas, como las inscripciones, pero otras como los libros pues no se puede porque nos dan la lista de libros y útiles hasta que termina el ciclo escolar y pues los uniformes tampoco porque los niños crecen y sólo sería doble gasto”, detalló.Destinan aguinaldo para útilesGabriel Ruiz también prepara las listas de útiles para dos niños, ella tiene un hijo que pasó a tercero de primaria y una hija que cursará su último año de preescolar, y aunque no tiene quejas por que el material no sea utilizado, sí reconoce que este periodo es de los más apretados económicamente por lo que desde diciembre se previene.La señora Rosa tendrá que pedir un segundo préstamo para poder pagar la lista de útiles de su hija menor, pues con lo que había considerado apenas si ajustó los materiales de su hijo mayor.“Pediré otros mil pesos, para que me ajuste y ya lo voy a ir pagando poco a poco, pues qué más”, comentó la madre de familia.