La propuesta del incremento en las multas de Tránsito en León reavivó el debate en el Cabildo. El alcalde Héctor López les manda el mensaje de que todos tranquilos, no es un tema que esté definido.Se trata por ahora sólo de una iniciativa en el papel, que puede tener ajustes incluso antes de ser presentada de manera formal para su revisión y aprobación en comisiones y luego en el Ayuntamiento.La fracción azul insistirá en que el objetivo no es recaudatorio sino prevenir accidentes y salvar vidas. Para la oposición propiciaría más corrupción. Falta hablar de cultura vial, trabajo comunitario y más.Qué buena noticia la activa participación de organizaciones de la sociedad civil como “Tu bien a mi costo”, “Consejo Ciudadano Ciudad de México” y “No más Cuarto Vacíos”, por organizar ayer en Silao el “Foro Visibilizando Contextos de la Trata de Personas”, para favorecer la detección y denuncia.En el programa del foro participó Luis Gerardo Zapata Romo, titular de la Unidad al Combate a la Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. Su plática fue sobre los servicios para la atención a víctimas pero nada dijo sobre los resultados: ¿Cuántos presuntos delincuentes han capturado, víctimas rescatado, etc? Y a los medios les negó una entrevista. Mmhmm.El abogado leonés radicado en California EUA, Omar Silva, activista a favor de los migrantes, tomó parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social ayer en la Ciudad de México, la cual tuvo como tema central “Construir una Agenda Migratoria que Respete los Derechos Humanos”, junto con el padre Alejandro Solalinde, organizaciones y responsables de migración del futuro Gobierno Federal.El leonés, uno de los más activos en demandar espacios para migrantes en el Legislativo y la creación de la Secretaría del Migrante (ya prometida por Diego Sinhue), intervino en el evento de ayer para exponer sus puntos de vista sobre “Acceso a la Justicia, Mexicanos en el Exterior y Política Pública”.Omar apoyó en todo momento al Gobernador electo de Guanajuato (ya se pronunció en respaldo a los nombramientos de Juan Hernández y Ángel Calderón como secretario y subsecretario del Migrante -que adelantó Diego-), y está cerca del Padre Solalinde para proponer en la agenda nacional del tema. Se mueve en dos vías, estatal y federal, consciente que de otra forma no habrá políticas con resultados.En el diagnóstico del “Acceso a la Justicia” el leonés expuso que entre los años 2014 y 2016, de un total de cinco mil 824 delitos contra migrantes en Sonora, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Tabasco, Oaxaca, y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias, es decir hay un 99% de impunidad.En el tema de los “Mexicanos en el exterior” Omar Silva puso sobre la mesa que hay 50 oficinas consulares que no cubren las necesidades de 12 millones de paisanos; están lejos, muuuy lejos de ellos. Un primer paso es dar mayor presencia a la comunidad migrante en el funcionamiento de consulados.Además tocó el tema de la crítica situación de los migrantes detenidos en EU. Se realizan aproximadamente 353 mil detenciones anuales por migración ilegal, el 70% es detenido máximo un mes y luego deportado. La propuesta es mejorar la defensa a través de consulados y una red de cooperación.El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá una bancada de 55 de los 128 senadores de la República, dos son políticas leonesas. En su reunión del jueves pasado ahí estuvieron Antares Vázquez Alatorre y Malú Mícher Camarena.“Somos el primer grupo parlamentario de Morena en el Senado. Es un honor hacer historia desde esta trinchera. ¡Nos preparamos para la 4a. transformación del país!”, celebró Antares en sus redes.Malú subió a twitter el mensaje de su dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, que les dice: “No queremos bajo ninguna circunstancia hacer lo que hicieron los partidos de los que nos hemos quejado cuando ellos estuvieron en el poder, tampoco queremos tratar a las minorías como fuimos tratados”.