Desplazando al telescopio espacial Hubble

Para cualquier persona disfrutar del cielo estrellado es una emotiva experiencia. Durante siglos poetas y novelistas han descrito la hermosura del titileo de las estrellas, ese temblor rápido y tenue de luminosidad como si las estrellas estuvieran palpitando. Esta rápida y bella variación en luminosidad de las estrellas representa de hecho un muy serio problema para la observación astronómica.Las observaciones satelitales y de astronautas de las estrellas y la bóveda celeste alejados de la Tierra y de su atmósfera, nos confirman que la luminosidad de las estrellas es constante (salvo raras excepciones como explosiones estelares y otros eventos similares).¡El titileo de las estrellas no existe en realidad! Este titileo es una consecuencia de la perturbación causada por la atmósfera que rodea a la Tierra sobre la luz que nos llega de las estrellas. Debido a esto los sitios en donde se localizan los mejores telescopios del mundo se encuentran en los picos más altos de sierras y montañas. Durante años la calidad de las observaciones astronómicas estuvo limitada por esas variaciones aparentes de luminosidad estelar. Aún los más grandes telescopios del mundo, como el Observatorio de Monte Palomar de más de cinco metros de diámetro, sufrían de ese problema. La mejor solución a este problema fue colocar telescopios en órbita en el espacio. El más grande y poderoso de estos telescopios fue Hubble, el cual sigue una órbita circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre el nivel del mar. Como se ha dicho, la ventaja de disponer de un telescopio más allá de la distorsión que produce la atmósfera terrestre es esencialmente que de esta manera se pueden eliminar los efectos de la turbulencia atmosférica. Por otra parte, la atmósfera absorbe fuertemente la radiación electromagnética en ciertas longitudes de onda o colores, especialmente en el infrarrojo, disminuyendo la calidad de las imágenes e imposibilitando la realización de fotografías en ciertas bandas espectrales caracterizadas por la absorción de la atmósfera terrestre. Finalmente, no olvidemos que los telescopios terrestres se ven también afectados por factores meteorológicos como la presencia de viento, nubes o lluvia así como por la contaminación lumínica ocasionada por los grandes asentamientos urbanos, lo que reduce las posibilidades de ubicación de los telescopios terrestres.Los telescopios orbitales como el Hubble son una solución, pero son extremadamente costosos. Debido a esto se ha trabajado en desarrollar técnicas que permitan eliminar el titileo de las estrellas causado por la turbulencia atmosférica. La semana pasada el Observatorio Europeo del Sur utilizando el VLT (Very Large Telescope) localizado en Chile, obtuvo fotografías de Neptuno tan claras como las tomadas desde el telescopio Hubble. Esto se logró haciendo uso de láseres y de óptica adaptiva. Los láseres son usados para crear “estrellas” (puntos luminosos) cuya posición, brillantez y tamaño concuerda perfectamente con la de estrellas conocidas. De este modo los astrónomos pueden saber precisamente y en tiempo real el modo en que la perturbación atmosférica esta afectando a la observación realizada. Por otra parte la óptica adaptiva consiste accionar pequeños motores que modifican ligeramente la forma de la superficie del telescopio para compensar las perturbaciones introducidas por la atmósfera en la observación. El resultado es verdaderamente sorprendente y tendrá enormes consecuencias científico-tecnológicas. Por ejemplo, países como el nuestro que no tienen la capacidad ni tecnológica ni financiera para enviar telescopios al espacio podrán ahora construir telescopios usando láseres y óptica adaptiva capaces de realizar observaciones de la misma calidad que los costosos observatorios orbitales.