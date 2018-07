Dan un paso a la excelencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Adopta el sector calzado de Guanajuato el proceso productivo aplicado por Toyota.Al menos 30 empresas de calzado han implementado la filosofía Lean Manufaturing entre ellas Perugia, Flexi y Vaqueras.Esta filosofía se enfoca en optimizar todos los elementos de la compañía desde el proceso productivo hasta la administración.El objetivo es la reconversión de la empresa en beneficio del resultado financiero, los indicadores se enfocan en mejorar la utilidad.Agustín Fonseca, director general de Perugia abrió un espacio para compartir su experiencia. “Lo que se necesita es disciplina, ser humilde y aceptar que uno está mal y tienes que cambiar”.La fábrica inició con este modelo en 2002, antes de eso la planta era un taller reconoció el empresario. Las fechas de entrega eran a seis meses, tenían exceso de inventarios, y problemas de devoluciones pese a realizar un zapato simple.“Ya conocía la manufactura esbelta, pero me costaba trabajo aplicar, hay muchos ingenieros, pero ninguno sabe llevar a la práctica aquello que está en los libros”, refirió.La primera etapa les tomó dos años por las diferentes acciones que se debían realizar, al menos 100 por semana.“El cambio es drástico desde el obrero, no impacta nada más a la empresa, los colaboradores empiezan a aplicarlo en su entorno”.En ese entonces, detalló el director, el enfoque que se le daba era producción, pero no basta, hay que conectar la administración.Para dar un ejemplo de la mejora, en la actualidad tienen la posibilidad de revisar semanalmente los estados financieros para monitorear el funcionamiento, para ello los prepara este método.“En cuanto a productos, la industria de calzado es más complicada que el sector automotriz, hacemos 24 muestras diarias distintas, cuando la dirección afloja el resto se relaja”.