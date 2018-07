“Básicamente, la verdad prevalece siempre”, afirmó James, que vive en Virginia. “Por fortuna, todos en el mundo actual entienden mejor el daño que los sacerdotes individuales han causado, y ahora podemos comenzar nuestra sanación”.

En una medida considerada sin precedentes,El Vaticano anunció el sábado que el papa ordenó a McCarrick llevar una “vida de oración y penitencia” en un hogar a designar por el pontífice hasta realizar el juicio eclesiástico.Rompiendo con prácticas anteriores,decidió actuar rápidamente ante la renuncia ofrecida por el arzobispo emérito de Washington, D.C., incluso antes de que las acusaciones fueran investigadas por funcionarios de la Iglesia.y estuvo implicado en la respuesta que por años la Iglesia dio a las acusaciones de abuso sacerdotal.presentaba su renuncia del Colegio de Cardenales el viernes por la noche, después que en las semanas anteriores se habían multiplicado las denuncias de queA través de un anuncio, la Santa Sede señaló que Francisco decidió aislar a McCarrick y ordenar la penitencia antes de que “se examinen las acusaciones en su contra en un juicio canónico regular”. Además, Francisco “ordenó su suspensión del ejercicio de los oficios públicos”, ratificando la medida que estaba vigente desde el mes pasado.Las revelaciones pusieron a prueba la decisión recientemente declarada del pontífice de combatir lo que llamó la “cultura de encubrimiento” de abusos en la jerarquía de la Iglesia católica.estaba suspendido de los oficios públicos desde el 20 de junio mientras se investigabadijo que la relación sexualmente abusiva se prolongó durante dos décadas.ha rechazado la denuncia inicial.McCarrick no ha respondido públicamente a estas acusaciones.James, que pidió que sólo se le identificara por su nombre para proteger la privacidad de su familia, comentó el sábado a The Associated Press que espera que el retiro dedispuesto por el papa contribuya a la “liberación” de otras víctimas.Según diversos medios, las acusaciones de conducta sexual indebida dehacia adultos fueron expuestas al Vaticano hace años, incluso antes de que en 2000 el entonces papa Juan Pablo II lo nombrara al prestigioso cargo de arzobispo de la capital de Estados Unidos.Dos diócesisafirman que solucionaron mediante acuerdos con los quejosos dos de tres de las denuncias de mala conducta de McCarrick con adultos.ni cuándo podría dar inicio al juicio eclesiástico. El Vaticano no mencionó en su breve comunicado las graves acusaciones contra el prelado.ascendió rápida e ininterrumpidamente en las filas de la Iglesia en Estados Unidos, de obispo auxiliar de Nueva York a obispo de Metuchen, Nueva Jersey, arzobispo de Newark, Nueva Jersey y finalmente arzobispo de Washington, la capital.Un especialista en derecho canónico de la Universidad Católica, Kurt Martens, dijo que es la primera vez que se emite una orden de penitencia y oración antes del juicio.